カカが衝撃告白：「私と彼はレアル・マドリード史上最悪の移籍だ」

元ブラジル代表のカカが心を開き、レアル・マドリードでの日々を語った。2009年にミランから移籍した際、大きな期待が寄せられたが、サンティアゴ・ベルナベウでの時間はその期待に応えられなかったと認めた。

元イングランド代表リオ・ファーディナンドのポッドキャストに出演したカカは、困難があったものの、マドリードでの日々が個人としてもプロとしても多くの教訓をもたらしたと語った。

さらに「世界最高の選手として加入したが、今ならクラブ史上最悪の移籍としてエデン・アザールと共に私の名が挙げられるだろう。それが現実だ」と語った。

2007年のバロンドール受賞者は、不調の原因は怪我と、ジョゼ・モウリーニョ監督の起用法にあったと説明した。

「第1の問題は怪我で、第2の問題は監督の采配だった。モウリーニョはメスト・エジル、アンヘル・ディ・マリア、カリム・ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドを起用した。ポジションを争ったが、彼は他の選手を選んだ」と振り返った。

カカは、この時期を通じて「自分は世界最高の選手なのか、それとも最悪の補強なのか」と自問し、最終的には「自分のアイデンティティは他人の評価ではなく、信念と価値観で決まる」と気づいたと語った。