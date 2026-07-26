バルセロナはロベルト・レバンドフスキの後継者として、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン人ストライカー、フリアン・アルバレスの獲得に引き続き関心を寄せている。しかし、レアル・マドリードが自軍のスターに固執する状況のなか、同クラブは最初に提示した1億ユーロを上回る争奪合戦に加わることは拒否している。

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティボ』は、この状況が「カンプ・ノウ」の内部でいかなる懸念も引き起こしていないと伝えた。フロント陣は、イングランド人のアンソニー・ゴードンとドイツ人のカリム・アデイェミの加入により、すでに豊富な攻撃の選択肢を有していると考えており、さらにフェラン・トーレス、ダニ・オルモ、ラフィーニャを純粋なストライカーとして起用できる可能性もある。

焦らず前向きに待つ

同紙は、ハンジ・フリック監督がいまだにアルバレスを高く評価している一方で、カタルーニャのクラブのフロントは、極めて複雑と見なされる動きに焦って踏み出すよりも、起こり得る展開を待つことを好んでいると指摘した。特にアトレティコ・マドリードが、自らの設定する価値を下回る額で選手を手放すことを拒否している状況においてはなおさらである。

一方、カタルーニャのクラブの周辺筋に近いジャーナリスト、アシュラフ・ベン・アヤドは自身の「フェイスブック」のページを通じて、「バルセロナは、アトレティコがフリアンに関して姿勢を変えないことをすでに完全に認識している」と明かし、「今の焦点は、選手自身による新たな動きがどの程度あるかに集まっている」と付け加えた。

カウントダウンは始まった

ベン・アヤドは「この案件を決着させるためのカウントダウンは始まった」と断言した。これは、ボールがアルバレスの側にあることを示唆するものであり、彼の個人的な介入と現所属クラブへの圧力こそが、この移籍を成立させる唯一の鍵となる可能性がある。

バルセロナは昨年5月末に1億ユーロと見積もられる公式オファーを提出していたが、アトレティコ・マドリードはこれを拒否し、「ロヒブランコス」の布陣における最も有力な攻撃の武器の一つである27歳のストライカーを引き留めることに固執した。

忍耐の戦略

バルセロナは忍耐と待機の戦略を選んだようで、時間が自らに有利に働く可能性があるとの確信に頼っている。特に、選手が「ブラウグラナ」への移籍を明確に望む場合はなおさらである。

また、攻撃陣を新たな顔ぶれで強化したことは、カタルーニャのフロントに、どんな代償を払ってでも移籍を急いで決着させることのない、より大きな駆け引きの余地を与えている。