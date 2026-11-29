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バイエルン・ミュンヘンは、レジェンドであるマヌエル・ノイアーのキャリアが終わりに近づいたことで、GKポジションの新たな時代に向けて準備を進めている。

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40歳のノイアーは、今シーズン終了をもって現役を退く意向を明らかにした。バイエルン・ミュンヘンのサポーターズクラブを訪問した際、「来年の夏（今シーズン終了）以降はプレーを続けないだろうと思っている。今は残された時間を楽しもうとしている」と語ったという。『スカイ・ドイツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が日曜日、自身のXで伝えた。なお、このドイツ人GKとバイエルンの契約は2027年夏までとなっている。

また、『スカイ・ドイツ』のケリー・ハウ記者も自身のXでこのやり取りの別の部分を紹介している。1日だけ役割を入れ替えてみたいチームメイトは誰かとファンに問われたノイアーは、「無名の選手を選びたいね。まだ脚光を浴びていない若手選手かもしれない。そうすれば、もっとプライバシーを楽しめるからだ。それが今、若手選手であることの利点だと思う。無名でいられて、やりたいことを自由にできるということだ」と答えた。

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ただし、ノイアーはこうも説明している。「結局のところ、それは1日だけの話だ。カフェに行けば、例えば今朝もそうだったように、写真を撮ったりサインをしたりすることになるのも分かっているからね。それはまったく自然なことだし、もちろん子どもたちを笑顔にできるのはうれしいことだ」

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ノイアーはバイエルン・ミュンヘンで傑出した実績を残してきた。2011年にシャルケから加入し、クラブの黄金時代を支える最重要選手の一人となった。2013年と2020年の2度にわたるチャンピオンズリーグ制覇に貢献したほか、ブンデスリーガやDFBポカールのタイトルも数多く獲得。さらに、ドイツ代表の2014年ワールドカップ優勝でも中心的な存在だった。

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ノイアーの功績はタイトルの数だけにとどまらない。ペナルティエリアの外まで積極的に飛び出すプレー、ビルドアップへの参加、最終ラインの背後へのボールへの対応といった能力によって、現代サッカーにおけるGKの概念を変えた。そして、何世代ものGKにとって手本となる存在となった。

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国際舞台では、ドイツ代表として128試合に出場。2014年ブラジル・ワールドカップで優勝したチームの主力の一人として活躍し、大会最優秀GKに贈られるゴールデングローブ賞を受賞した。2010年大会と2018年大会にも出場しており、その後ユーロを最後に代表キャリアに幕を下ろした。

一方、バイエルン・ミュンヘンはすでに後継者の準備に着手しており、ヨナス・ウルビッヒがノイアーの後釜の最有力候補に浮上している。この若手GKは2025年1月にケルンから加入し、2029年夏までの契約を結んだ。そのポテンシャルと定位置を争う力で注目を集めていた選手だ。

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22歳のウルビッヒはこれまでにトップチームでの出場機会を得ているほか、ノイアーやスヴェン・ウルライヒとともにトレーニングを積むことで経験を重ねてきた。バイエルンは、ゴールマウスを守る責任を担えるよう、段階的に彼を育てていく方針だ。

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