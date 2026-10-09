去る6月のレアル・マドリード会長選挙で敗れたスペイン人実業家エンリケ・リケルメが、公式インスタグラムアカウントを通じて重要な声明を発表する意向を明らかにし、その内容には触れなかったことから、クラブのファンの間で憶測が広がっている。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、リケルメは自身の選挙運動「遺産と未来」の公式アカウントを通じてメッセージを投稿し、新たな動きの発表まで残り1日だと告知した。これにより、来たる発表の内容や、クラブ内での今後の活動との関連性をめぐる憶測に火がついた形だ。

会長選に敗れたとはいえ、アリカンテ出身のこの実業家はマドリードの舞台から遠ざかることはなく、南米を中心とした自身の商業活動を手がける一方で、レアル・マドリードのファンの間に姿を見せ続けている。

リケルメは一人のサポーターとしてサンティアゴ・ベルナベウを訪れることでクラブ周辺での存在感を保っており、その動きは、将来の野心に資する可能性を見据えつつ、ファン層とのつながりを維持したいという意向を示している。

待たれる声明の性質は依然として明らかではなく、それがレアル・マドリードのファンに向けた新たな取り組みを含むものなのか、あるいは将来的なクラブ会長選への再出馬へ道を開く一手なのかについても、リケルメは明言していない。