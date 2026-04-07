アーセナルは火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦において、スポルティング・ポルトガルとのアウェイ戦で終了間際に勝利を収めた。雨の降るリスボンで、カイ・ハヴェルツが試合終了間際に唯一のゴールを決め、0-1で勝利した。第2戦は来週水曜日の21:00、エミレーツ・スタジアムで行われる。

あと少しで、スポルティングはこの準々決勝に進出できていなかったかもしれない。ポルトガル勢はラウンド16の第1戦でFKボド・グリムトに0-3で敗れたが、ホームでの第2戦で逆転劇を演じ、延長戦の末5-0で勝利した。アーセナルはラウンド16でバイエル・レバークーゼンを2試合合計3-1で下していた。

負傷したユリアン・ティンバーを欠いたアーセナルは、白熱した序盤からいきなり攻め込まれた。ウスマン・ディオマンデの素晴らしいパスを受けたマキシミリアーノ・アラウージョが強烈なシュートでクロスバーを叩き、その直後、この左サイドバックのミドルシュートがわずかにバーを越えた。

その後、アーセナルも存在感を示した。マルティン・エデガードのフリーキックをディオマンデがオウンゴール寸前のヘディングでクリアし、続くノニ・マドゥエケのコーナーキックはそのままクロスバーを直撃した。こうして両チームとも、開始15分で既に1度ずつポストを叩いていた。

序盤は期待が持てる展開だったが、前半残り時間における両チームのプレーは期待外れだった。ルイ・シルバがセーブしたオーデガールのシュートを除けば、実質的にチャンスと呼べるものはなかった。

全体的に見れば、前半はスポルティングが優勢だった。しかし後半に入ると、長い間アーセナルが主導権を握った。レアンドロ・トロサールがシュートを外し、ルイ・シルバがオーデガードとガブリエル・マルティネリのシュートをセーブ。また、マルティン・ズビメンディの先制ゴールは、その直前にヴィクトル・ギョケレスがオフサイドだったとして取り消された。

しかし、スポルティングも時折、特に終盤にかけて脅威を見せた。活躍していたアラウージョからのバックパスを受けたフランシスコ・トリンカオがシュートを枠外に外し、試合終了間際にはジェニー・カタモが3度もゴールを脅かした。最初はシュートがわずかに枠を外れ、その後、ヘディングとシュートの両方がデビッド・ラヤに見事に防がれた。

こうして両チームはスコアレスドローで終わるかに見えたが、終了間際にハーヴェルツが試合の行方を変えた。マルティネッリが美しいパスでドイツ人チームメイトをルイ・シルヴァと一対一の状況に持ち込み、ハーヴェルツがこれを決め、0-1とした。