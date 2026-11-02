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カイ・ハヴァーツがプレミアリーグ史上最多得点のドイツ人選手となり、同リーグの歴史に正式に名を刻んだ。アーセナルのFWは、アンフィールドでリヴァプールを破った歴史的な勝利の中でこの記録を達成。近年のマンチェスター・シティのレジェンドを抜いた。

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アンフィールドで生まれた節目のゴール

ハヴァーツは日曜日にマージーサイドで行われた一戦で、開始わずか16分に節目のゴールを決めた。ボールを押し込んでチームに1-0の勝利をもたらし、プレミアリーグ通算得点を46に伸ばした。

この先制点により、プレミアリーグのドイツ人選手通算得点ランキングで、元マンチェスター・シティMFイルカイ・ギュンドアンを抜いて首位に立った。今季リーグ戦では3点目、アーセナルでの公式戦では通算27点目となった。

このゴールはアーセナルにとっても大きな意味を持つ。ハヴァーツの決勝点は、アンフィールドでのリーグ戦勝利を14年間待ち続けたアーセナルに、ついにその勝利をもたらした。

無得点続きに終止符

この決勝点は、ハヴァーツ自身にとっても重要なタイミングで生まれた。日曜日の得点まで、公式戦9試合連続でゴールを奪えずにいた。

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9試合連続無得点は、2023年10月から11月にかけて同じ記録を喫して以来、最長だった。そのときも、ブレントフォードとのアウェー戦で決勝点を挙げ、1-0の勝利とともに無得点続きに終止符を打っている。

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今季のハヴァーツは、アーセナルで勝敗を分けるゴールを決めてきた。これが今季プレミアリーグで早くも2度目の決勝点となり、昨季に挙げた決勝点のシーズン通算数を上回った。

ドイツ人選手の歴代上位に名を連ねる

ハヴァーツは、記録更新につながる得点の礎をロンドン西部で築いた。2020年から2023年まで在籍したチェルシーでは、リーグ戦で19得点を記録。その期間には、チャンピオンズリーグ決勝で決めた有名な決勝点もある。

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アーセナルのハヴァーツは今、プレミアリーグのドイツ人選手通算得点記録で、名だたる同胞たちの上に立つ。ブライトンのパスカル・グロスが34得点で3位につけ、かつてエミレーツでプレーした司令塔メスト・エジルが33得点で続く。

トッテナムで人気を博したユルゲン・クリンスマンは29得点、チェルシーでタイトルを獲得したミヒャエル・バラックはイングランドでのキャリアを17得点で終えた。一方、日曜日にシュートをポストかクロスバーに当てた代表チームの同僚フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールで5得点を記録している。

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アンフィールドでの長い未勝利に終止符

ハヴァーツにとって、リヴァプール相手に得点を挙げるのはこれまで容易ではなかった。対戦12試合で今回がわずか2得点目。唯一の前回のゴールは、チェルシー時代の2021年8月に決めたものだった。

プレミアリーグで新たな節目に到達し、ゴール前での自信も取り戻したハヴァーツは、この重要な勢いを今後につなげたいところだ。自身の無得点続きと、アーセナルのアンフィールドでの長年の未勝利に同時に終止符を打ち、今後もクラブにとって欠かせない存在であり続けるだろう。