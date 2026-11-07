カイ・ハヴァーツがオフサイドだったにもかかわらず、アーセナルがハル戦でPKを与えられるべきだった理由

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土曜日のハル・シティ戦で、アーセナルにPKは与えられなかった。カイ・ハヴァーツがノベル・メンディに倒される前にオフサイドだったと、VARが判定したためだ。主審のファライ・ハラムが当初ファウルを告げると、ホームのファンは一時歓喜したが、代わりにハルにフリーキックが与えられた。エミレーツ・スタジアムでの緊迫した前半、ミケル・アルテタ監督はタッチライン際で怒りをあらわにした。

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アーセナル、ハル戦で長時間のVAR確認の末にPK認められず

前半の大半でアーセナルが優勢に試合を進めた。ハヴァーツがペナルティーエリア内でメンディのチャレンジを受けて倒れ、約11メートルの地点から得点を狙う機会を得たかに思われた。プレーは続行されたが、VARが数分間にわたってこの場面を確認。その後、ハラム主審にピッチ脇のモニターで確認するよう勧めた。

VARは主審に対し、メンディが明らかにハヴァーツのシャツをつかんでいたものの、その時点でハヴァーツはオフサイドポジションにいたため、ファウルは認められないと伝えた。

エミレーツの歓喜が怒りに一変、アルテタ監督は審判団に抗議

ハラム主審が判定を告げる際、最初にハルのセンターバックによるファウルに言及したため、ホームのファンはPKが与えられると思い、歓声を上げた。しかし、オフサイドによりハルのフリーキックで再開すると説明されると、その喜びは一瞬で落胆に変わった。

プレミアリーグは声明で「VARは、メンディのハヴァーツに対するチャレンジについて、アーセナルにPKが与えられる可能性があるとしてオンフィールドレビューを勧めた。しかし、その前のプレーでハヴァーツがオフサイドポジションにいたと判断した」と説明した。この判定にアーセナルの選手たちとベンチは憤慨。アルテタ監督は第4審判に厳しい言葉を向け、両チームはスコアレスでハーフタイムを迎えた。

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なぜVARによるハヴァーツのオフサイド判定は誤りだったのか

その後まもなく、ルール上はアーセナルに分があることが明らかになった。『BBCスポーツ』のサッカー問題担当記者デイル・ジョンソンは次のように述べた。「エミレーツでのVARの介入は、非常に議論を呼ぶものだ。オフサイドポジションにいる選手がプレーに関与したと見なされるのは、オフサイドの反則を犯した場合に限られる。カイ・ハヴァーツが『ボールをプレーしようとする、またはボールをめぐって相手選手にチャレンジする』必要がある。そうでなければ、ノベル・メンディがシャツを引っ張った行為が優先される。ファウルは、オフサイドの反則が成立する前に起きている」

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「ハヴァーツはオフサイドの反則を犯しておらず、オフサイドポジションにいたかどうかにかかわらず、アーセナルにPKが与えられるべきだった。数シーズン前のニューカッスル対ボーンマス戦でも同様の場面があった。ファビアン・シェアはわずかにオフサイドポジションにいたが、フリーキックのボールに走り込もうとした際に引っ張られた。VARによる確認の末、PKが与えられた」

ハル戦の後半、アーセナルはどうする？

この判定により、前回王者は強い不公平感を抱えてハーフタイムを迎えた。

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アルテタ監督率いるチームは後半、この悔しさを先制点につなげなければならない。ゴールが生まれなければ、審判団の判定を疑問視する声はさらに大きくなるだろう。