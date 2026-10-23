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カイル・ウォーカーが、自身のマンチェスター・シティのタトゥーをめぐる物議を醸した皮肉を受けて発したコメントについて、公の場で説明を迫られた。現在チャンピオンシップでプレーするベテランのサイドバックは、プレミアリーグの最近の裁定に対する当初の反応がサポーターの間で波紋を広げたため、自身の立場を明確にする必要があると感じた。

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ウォーカー、タトゥー除去発言を釈明

36歳のカイル・ウォーカーは最近、ラジオのインタビューで、独立委員会がマンチェスター・シティのプレミアリーグ財務規則違反を認定した判断について問われ、物議を醸した。9シーズンにわたる違反を対象としたこの判断は、クラブの歴史的な偉業に影を落とし、その成功の正当性に疑問を投げかけている。マンチェスター・シティは現在、この判断に対して異議を申し立てている。

ウォーカーは2017年から2025年までエティハド・スタジアムでプレーし、リーグ優勝6回を含む主要タイトル15個を獲得した。この黄金期を記念して、ベテランDFは体に複数のタトゥーを入れた。なかでも「4 in a row」と刻んだものは、2020-21シーズンから2023-24シーズンにかけてマンチェスター・シティが達成した、前例のない国内リーグ4連覇を祝うものだ。

ラジオ出演を受け、インスタグラムで釈明





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発端となったのは、今週前半のウォーカーのラジオ出演だった。talkSPORTで、マンチェスター・シティが重い処分を受け、獲得したメダルを剥奪された場合、タトゥーを消すかと問われると、バーンリーのDFは率直に答えた。「そうなれば、おそらくその部分は消さなければならないでしょう」とウォーカーは認めた。「残せるようにはしたいですが、何も剥奪されないことを願っています」

事態の深刻さを認めながらも、ウォーカーはかつてのチームメイトへの忠誠を示した。「良い状況には見えません。有罪と認定された事実から目を背けるべきではありませんが、クラブは異議申し立てを進めています」と語った。「選手として言えるのは、僕たちはチームとしてピッチに出て、最高のサッカーをすることだけに取り組んだということです。僕は生涯、選手たちを擁護します」

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この発言は瞬く間に広く注目を集め、チャンピオンシップでプレーするサイドバックはSNSで明確に否定することになった。水曜日、反響を受けてインスタグラムのストーリーズに投稿し、ウォーカーはこう記した。「今日の誤解を招く見出しについて、はっきりさせておきます。マンチェスター・シティのタトゥーを消そうと思ったことは一度もありません」

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エティハドで築いた黄金期の功績を守る

ウォーカーは、マンチェスターでのタイトルに満ちた8年間の記憶を守ろうとしている。元イングランド代表DFは、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で過ごした時期を自身のキャリアを形作った期間と捉えており、古巣を巡る法的な争いが続くなかでも、その功績が損なわれないことを望んでいる。

声明ではマンチェスター・シティとの深い結びつきを強調し、こう続けた。「シティでの時間は、僕のキャリアと選手としての歩みにおいて大きな部分を占めています。これからもずっと、心から誇りに思うものです。素晴らしいチームメイトやクラブの人たち、そしてもちろん、ずっと僕たちを支えてくれたシティのファンと、信じられないような瞬間を分かち合いました」

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最後に、タトゥーを残す意思を改めて示した。「あの思い出はこれからもずっと僕の中に残ります。タトゥーも同じです」

シティの法的争いが続くなか、バーンリーに集中





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物議を醸したタトゥーについて立場を明確にしたウォーカーは、チャンピオンシップで所属するバーンリーでの務めに再び目を向ける。ベテランDFは、古巣のピッチ外での騒動に気を取られることなく、厳しい2部リーグを戦うバーンリーを支えることになる。

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一方、マンチェスター・シティの首脳陣は、財務規則違反を巡る正式な異議申し立ての結果を待たなければならない。最終的な判断によって、ウォーカーがタトゥーを入れるきっかけとなった歴史的なメダルと偉業が、記録に残るかどうかが決まる。