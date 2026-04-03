カイセド、レアル・マドリード移籍の可能性をほのめかす

チェルシーのミッドフィルダー、エクアドル代表のモイセス・カイセドが、レアル・マドリードへの移籍説について語った。

カイセドは2031年夏までチェルシーと契約を結んでいる。

カイセドはスペイン紙『AS』のインタビューで、自身のキャリアにおけるインスピレーションの源について語り、「私はいつも、自分のリストには多くのレジェンドがいると言ってきた。まず挙げられるのはアントニオ・バレンシアだ。彼が今の私がある理由であり、彼のキャリアで成し遂げたことが私のインスピレーションの源だった」と述べた。

さらに、「現在のポジションについて言えば、私のロールモデルはカンテ、マケレレ、ポグバだ。彼らが示したレベルは世界最高峰であり、私もそのアプローチを踏襲してベストを尽くしたい。今の自分があるのは、彼らに強く注目してきたおかげだ」と付け加えた。

自身の将来やレアル・マドリードでのプレーの可能性について、カイセドは笑顔でこう答えた。「サッカーの世界では、何が起こるか決して分からないものです。そうでしょう？ 今はチェルシーとの契約があるし、正直なところ他のクラブのことやロンドンを離れることについては真剣に考えたことはない。でも結局のところ、サッカーで何が起こるかは誰にも分からない。僕が望むのはただ楽しむことだけだ。契約もあるし、神様が許してくれる限りプレーを続けたい。その先、将来何が起こるか、どんなサプライズが待っているかは、その時になってみないと分からないね」。

なお、チェルシーのスター選手エンツォ・フェルナンデスは、メディアへの発言で移籍の可能性に言及し、レアル・マドリードへの移籍をほのめかしたことで、ブルーズから2試合の出場停止処分を受けた。

現在チェルシーの主力選手の一人としての立場について、エクアドル代表の同選手は次のように語った。「はい、チェルシーはビッグクラブです。加入以来、多くの助けをいただきました。その恩に報い、在籍する間、すべての試合でそれを証明したいと思っています。時が経てば、すべてが明らかになるでしょう」



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