カイセドは、チェルシーの監督にアロンソが選ばれたことについて「我々はワールドカップに出場しているんだ！」と語った。

エクアドルのモイセス・カイセドは、2026年W杯グループステージ第2戦でキュラソーとスコアレスドローに終わった後、チェルシーの新監督チャビ・アロンソに関する質問に答えず。

グループ5初戦でコートジボワールに1-0で敗れたエクアドルは、第1節でドイツに7-1で大敗したキュラソー戦で巻き返しを期待されていた。

決勝トーナメント進出には最終戦のドイツ戦で結果が不可欠だ。代表チームにとって厳しい状況だが、所属クラブのチェルシーも混乱が続いている。

来季からアロンソが監督に就くことで、クラブは新時代を迎えようとしている。

アロンソ監督就任について問われたカイセドは回答を避け、「今はワールドカップに集中している」と強調した。

英紙「メトロ」によると、彼は「今は代表だけに集中している。今この瞬間が最も重要だ」と語った。

「重要な試合が控えているので、これからも全力で努力する」と語った。

続けて「勝てばファンが喜ぶ。チケット代を払って応援してくれるから、笑顔になってほしい。誰よりも私が苦しんでいる」と語った。

最後にこう語った。「信じてほしい。団結すればこそ、特別な結果が生まれる。批判では何も変わらない」