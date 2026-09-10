カイオ・エンヒキがAjax TVの取材で、ブラジルでの少年時代を振り返った。29歳の左サイドバックは、とりわけ祖父の決定的な役割について語っている。父親がバイク事故で亡くなった後、祖父が父親代わりの存在を担っていたという。

「5歳の時、祖父が僕の住んでいた街のサッカースクールに入れてくれた」と、アヤックスの今夏加入選手は話し始めた。「幼い頃から明らかに高いクオリティーを持っている、と祖父は言っていた。僕は成長を続け、最終的にサントスにたどり着いた」

「祖父はいつも僕をそこへ連れて行ってくれた。練習にも、試合にも連れて行ってくれた。スパイクも、ユニフォームも買ってくれた。いつだって祖父だった」

「父は、僕が5歳の時にバイク事故が原因で亡くなった」と、エンヒキは続けた。「だから祖父が父親代わりの役割を引き継いでくれたんだ」

「祖父はいつだって、僕にとって大切な存在だった。常にハードに練習すること、自分の目標のために戦うことを教えてくれた。プロサッカー選手になるのが僕の夢なら、ほかの選手たちより常にもっとハードに練習しなければならない、といつも言っていた」

「この過程で僕を助けてくれた人の中で、祖父が最も重要な存在だと思う。祖父はブラジルに住んでいて、飛行機があまり好きじゃない。それが祖父にとってはとても難しいことなんだ。例えば、モナコに行ったことも一度もない」と、2020年夏から2026年夏までASモナコと契約していたエンヒキは語った。

祖父は近いうちに、オランダ行きの飛行機に乗る可能性があるようだ。「今年、祖父と話をした時、アヤックスが好きだから来ると言っていた。僕がアヤックスと契約する前、祖父はこう言ったんだ。『アヤックスは60年代、70年代、80年代に素晴らしいチームを持っていた！』とね」

「たくさんの選手を知っているとか何とか言っていてね。『もしアヤックスと契約するなら、今年アムステルダムに見に行く！』と言っていた。だから今は、試合を見に来られるように、僕が祖父に航空券を送らないといけない。祖父がいなければ、今の僕はなかった」と、この5試合出場の代表選手は締めくくった。