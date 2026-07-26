『Algemeen Dagblad』が日曜朝に報じたところによると、カイェル・スヘルペンはプレミアリーグでプレーすることになる。26歳のGKはユニオン・サン＝ジロワーズを離れ、昇格組のイプスウィッチ・タウンへ移籍する。イングランドのクラブはベルギー側に1000万ユーロを支払い、ボーナスによってさらに300万ユーロが上乗せされる可能性がある。

スヘルペンはベルギーで素晴らしいシーズンを過ごし、ユニオンでクロッキー・カップと、最も多くクリーンシートを記録したGKに贈られるゴールデン・グローブの両方を獲得した。

5月末には、移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノが、具体的な関心が高まり始めているとすでに伝えていた。イタリア、ドイツ、そしてイングランドのクラブがこの守護神に関心を示していた。

身長2.06メートルのオランダ人GKは、2021年夏にブライトン＆ホーヴ・アルビオンがアヤックスから500万ユーロで獲得した。ただ、イングランドで直ちにブレイクを果たすことはできなかった。

KVオーステンデ、フィテッセ、シュトゥルム・グラーツへのレンタル移籍を経て、スヘルペンは2025年夏に約200万ユーロでユニオンへ完全移籍した。契約は2028年半ばまでとなっていた。

43試合に出場し、そのうち21試合を無失点で終えたスヘルペンは、イングランドへ戻ることになる。ただし、トラクター・ボーイズと4年契約を結ぶ前に、まずはメディカルチェックを通過しなければならない。

イプスウィッチはすでに、FCフォレンダムから加入したKayne van Oevelenも補強している。ファン・ウーフェレンとスヘルペンは、特に昨季イプスウィッチで明確な第一GKだったクリスティアン・ウォルトン（30）とポジションを争うことになる。