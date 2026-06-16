ガーナ、ワールドカップのパナマ戦を前に司法に救済を求める

ガーナ政府は火曜日、カナダ当局がMFトーマス・パルティの入国ビザ発給を拒否した決定に対し正式に異議を申し立てた。連邦裁判所が緊急審理を行う予定だ。

現時点では、バーティは入国拒否により、木曜未明にトロントで開催されるワールドカップガーナ対パナマの開幕戦に出場できない見込みだ。 ビザ問題は、英国で進行中の刑事訴訟に起因する。

バーティは2020～2022年に4人の女性から告発された7件の強姦と1件の性的暴行の容疑を否認し、来年の裁判を待っている。

ガーナ政府は「恣意的で不公正」と批判し、短期入国許可とビザ再申請の指示を求めている。

ガーナ外務大臣サミュエル・オクオジト・アプラクワ氏は、元アーセナル選手のアフリカ代表がビザを取得できるようあらゆる外交手段を模索すると強調した。手続きの完了時期はまだ不明だ。

これに対しカナダ移民・難民・市民権省はBBCに対し、「大規模イベントの開催あっても移民法は変更しない。入国希望者は事実と法律に基づき個別に審査される」と述べた。

現在スペインのビジャレアルに所属するバーティは、2016年6月の代表デビュー以来、50試合以上に出場している。 大会前にポルトガル人のカルロス・キロシュ監督はバーティを招集すると明言した。

ガーナは6月23日にボストンでイングランド、27日にフィラデルフィアでクロアチアと対戦する。グループ12で2位になると、ラウンド32で再びカナダへ戻る可能性がある。