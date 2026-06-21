ガーナ戦を前に…ライス、トゥヘル監督の賢明な決断を称賛

アーセナルのディクラン・ライスは、火曜日に迫った2026年W杯グループステージ第2節のガーナ戦へ万全の体調で臨むと明かした。

彼はグループ12のクロアチア戦で3-0の勝利に貢献し、好パフォーマンスを示した。

しかし彼は試合終了20分前に背中と膝の腱の痛みで交代し、負傷が懸念された。

イングランドは48時間以内に次戦を迎えるが、このMFは先発する見込みで、本人も監督の采配を称賛した。

ガーナ戦の出場についてITVの取材を受けたライスは「準備はできている。体調も万全で、プレーするつもりだ」と語った。

「私を交代したのは賢明な判断だった。膝の腱に神経性の痛みがあり、クリスマス以降アーセナルで長く対処してきた」と続けた。

英紙「メトロ」によると、彼は「多くの人は知らなかっただろう。すべて舞台裏で進んでいたからだ」と続けた。

「最後の20分で多くの怪我が発生する。だからあの判断は正しかった」と続けた。

「最後の20分は体の限界を感じるが、ここ数日は体調が良い」と続けた。

なおイングランド代表は、アーセナルでチームメイトのブカヨ・サカの耐久力とコンディションを懸念している。

サカのコンディションに不安があるものの、ライスは「100％、できる」と断言した。

「彼は素晴らしいトレーニングを積んでおり、前の試合でも4点目のアシストを決めるなど大きなインパクトを残した」と続けた。

「彼と一緒にプレーした選手の中で最高の一人だ。全試合に出たい気持ちはあるが、今回は賢明な判断をした。ノニーも素晴らしいパフォーマンスだった」と結んだ。