2026年W杯グループリーグ第2戦でイングランドと0-0で引き分けた後、ガーナ代表のカルロス・キロシュ監督は皮肉な発言でPKや退場が認められなかった判定への怒りを示した。

イングランドのボール支配率は79％に達したが、ガーナはスペースを封じて攻撃を阻み、引き分けに持ち込んだ。

終盤には物議を醸す場面も。コンサがアドゥへのタックルでPKを要求したが、主審はプレー続行を指示した。

キロシュ監督は試合後、「VARはまだ機能しているのか。そもそも存在するのか。疑問だ」と語った。

さらに皮肉を込めてこう付け加えた。「ガーナに明らかなPKがあったのに認められなかった。イングランドは本当に運が良かった。またしても、VARの審判たちはコーヒーを飲みに行っていたようだ」。

「私もコーヒーを飲みたくなることはあるが、あれは明らかなPKでレッドカードだ。疑う余地はあるか？ そう見たのは私だけか？」

それでもキロシュ監督は「イングランドはボールを支配したが、我々は良いチャンスを作った。終盤には彼らにも機会があった。引き分けは妥当だ」と結果を認めた。

最後に彼は微笑み、「こんなことを真剣に言うと罰を受けるかもしれない」と語った。

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