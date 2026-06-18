ガーナ戦に出場するのか？…ライス、クロアチア戦で交代した理由を明かす

アーセナルのスター、ディクラン・ライスは、2026年W杯開幕戦のクロアチア戦（4-2）で途中交代したが、水曜日にイングランドファンに負傷は軽いと語った。

72分にはトーマス・トゥヘル監督がライスを下げモーガン・ロジャースを投入。このときライスはベンチへ歩く際足を引きずった。

27歳の彼は深刻な問題ではないと強調したが、昨季後半からアーセナルで抱えるトラブルにはまだ苦しんでいるという。

ITVのインタビューでは「すべて順調で、とても良い状態だ」と語った。

英紙「メトロ」によると、彼は「シーズン後半から軽い神経痛があったが、問題ない」と説明した。

「問題なし。予防的な交代で、ガーナ戦には戻る」と語った。

チームのパフォーマンスについては「前半は失点の印象で実際より悪く見えたかもしれない」と振り返った。

「ボール支配率は高かったが、後半は開始直後から闘志と意欲が見えた。プレス、強さ、前への推進力、そしてチャンス creation すべてに熱意が表れていた」と続けた。

一方、トゥヘル監督はガーナ戦への影響を考慮し、ライスを無理に起用するリスクは冒さない意向を示した。

試合後、ドイツ人監督は「デクランは腰と膝裏に違和感を訴えていた」と明かした。

リスクは冒したくなかった。彼を守るための判断だ。大した問題でなければと願っている。最終的にディクランから「大丈夫だ」と聞き、安心した。心配はいらない」と語った。