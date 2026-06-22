サッカーと迷信が交差する出来事が発生した。ガーナで最も有名な魔術師が、ワールドカップのイングランド戦で自国代表の勝率を上げるため、イングランド代表スターのハリー・ケインに呪いをかける intention を宣言した。

魔術師ナナ・クワコ・ボンサム（「水曜日の悪魔」の意）は、その意図を隠さず、火曜日の試合に向けてイングランドの主将を「封じる」準備を進めていると明言した。

ボンサムは英紙「デイリー・スター」の取材に「私はケインを封じるために行動している。以前も能力を示した。彼に重傷を負わせたいわけではない。ガーナの利益のため、自分の役割を果たす」と語った。

ボンサムはアフリカ魔術界でも異色の存在で、自身を「アフリカ唯一の正真正銘の男」と称する。力はコフィ・アヌの霊廟から得ており、粉末や葉、調合薬、甚至いは犬を用いた呪文や霊酒で儀式を行うという。

彼は2014年W杯ポルトガル戦前、C・ロナウドの膝を傷めたのも自分の仕業だと主張している。

当時彼は「神々から特別な粉末を持ち帰り、ロナウドの写真の周りに撒いた。この怪我は霊的だからどの医師も治せない」と話した。

さらに「4か月前、私は彼をワールドカップから排除するか、少なくともガーナ戦には出場させないと宣言した。今日は膝、明日は太もも、明後日は別の部位がやられるだろう」と続けた。

現在、ボンサムはバイエルン・ミュンヘンのスター、ハリー・ケインにも同じ「シナリオ」を繰り返そうとしている。ガーナ対イングランド戦には大きな注目が集まっており、ピッチでは魔術とは無関係の新たな戦いが繰り広げられるかもしれない。