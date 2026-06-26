ガーナのスター、アントワーヌ・セメニョがW杯で審判への積極的な姿勢を訴えた。

イングランド対ガーナ（0-0）の終盤、与えられなかったPKがガーナに悔いを残している。主審マルティネスはクワベナへのファウルを見逃し、VARパチェコも介入しなかった。 ガーナのスター、アントワーヌ・セメニョは、チームが審判に強く抗議すべきだと主張している。

ガーナは優勝候補イングランドを相手に善戦し、試合終了間際にはクワベナがGKピックフォードへ突進。しかしシュートを放つ前にコンサに接触され、PKは与えられなかった。

マルティネス主審はアシスタントレフェリーからオフサイドの合図を受け、判定不要と判断したが、実際にはオフサイドではなく、接触について判定を下すべきだった。

しかしVARのパチェコも介入せず、試合は引き分けで終了。ガーナは事実上決勝トーナメント進出を決めたが、この判定を巡る議論は続いた。

カルロス・ケイロス監督は会見で「VARはまだ機能しているのか。PKは明らかなものだった」と語った。

「VAR導入から10年がたった。改善されていない言い訳はない。FIFAは舞台裏を調査すべきだ」とケイロスは語った。

グループリーグ最終戦のクロアチア戦を翌日に控えた金曜日、セメニョはガーナ代表として再び明確な意見を述べた。「選手としては、審判の周りに集まって抗議すべきだ。そういうことだろう」

「チームとして、審判に積極的に抗議すべきです。フィールドに倒れ続ける選手も、タッチラインから第4審判に詰め寄るコーチも」とセメニョは語った。