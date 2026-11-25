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アレハンドロ・ガルナチョのアストン・ヴィラでのレンタル生活は、悪夢に変わりつつあるようだ。チェルシーから加入したアルゼンチン人ウインガーは、クラブの最新のチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れ、火曜日のガラタサライ戦にも姿を見せなかった。ファンや評論家の間では、ウナイ・エメリ監督の下での将来を疑問視する声が上がっている。

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イスタンブールで敗戦、エメリ監督はベンチに空席を残す

ヴィラは火曜日の夜、トルコでホームチームのデニズ・ギュルに終盤のヘディング弾を許し、0-1で敗れた。エメリ監督は12人を登録できるベンチに、GK2人を含む11人しか入れなかった。ガルナチョを選ぶ代わりに、意図的に1枠を空けた。

両サイドではアリソンとヨハン・マンザンビが先発。後半にイブラヒマ・エンバイェ、エミ・ブエンディア、ジョージ・ヘミングスを投入したものの、反撃にはつながらなかった。22歳のアルゼンチン人選手は、10月31日のフラム戦で3分間出場して以来、プレーしていない。今季は途中出場が7試合、ベンチ入りしながら出番がなかった試合が6試合にとどまっている。

以前にも警告していたエメリ監督、選外の理由を明言

試合後、チェルシーから加入したウインガーを外した理由を問われたエメリ監督は、選考方針について率直に答えた。スペイン人指揮官は「今日ここにいたのは、我々とともにいるのに最もふさわしいと私が考える選手たちだ」と語った。

その姿勢は、夏の混乱を経てガルナチョの準備状況について 9月に初めて示した懸念 とも重なる。エメリ監督は当時、「彼は努力を続けなければならない。努力し、努力し、練習し、努力する。出場時間を得られたら、良いプレーを心がけることだ」と話していた。「ジョージ（ヘミングス）は素晴らしいプレーをしている。アリソンも物事をよく理解し、私が求めるものをチームにもたらしている」

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若いチームメートたちが序列で上回っている理由について、ヴィラの指揮官はさらにこう説明した。「アリソンも物事をよく理解し、私が求めるものをチームにもたらしている。エンバイェも良い対応を見せた。我々は競争力のあるチームと、我々のスタイルで競える選手を求めている。ガルナチョはプレシーズンにあったいくつかの事情で少し遅れている。彼に必要な時間を、辛抱強く待つべきだ」

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4200万ポンドの完全移籍条項に影を落とすエリオットの前例

ガルナチョが7月にスタンフォード・ブリッジから加入した際、ヴィラは「一定の条件が満たされれば、翌夏に完全移籍となる」と発表した。エメリ監督は当初、獲得を「うれしい」と歓迎し、「彼は非常に才能があり、若く、我々のプロジェクトを助けたいという意思を示してくれた。本当にうれしく思う」と語っていた。

条件の内容は明らかになっていないが、チェルシーは4200万ポンドを受け取る見込みだった。そのうち、2025年にガルナチョを4000万ポンドで売却したマンチェスター・ユナイテッドには、再売却時の取り分として10％が支払われる。ただし、エメリ監督は昨季、3500万ポンドの買い取り義務が発生するのを避けるため、 リヴァプールからレンタル中だったハーヴェイ・エリオットを起用しなくなった 。同じことが繰り返されるのではないかとの懸念が高まっている。

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ヴィラでの状況を好転させるには厳しい戦いが待つ

昨季チェルシーで43試合に出場し、8ゴール4アシストを記録してからレンタルに出されたガルナチョは、バーミンガムでキャリアを立て直すための厳しい戦いに直面している。アリソン、ヘミングス、エンバイェといった台頭する選手たちがエメリ監督の信頼を得る中、このウインガーは、ヴィラが翌夏に完全移籍へ踏み切るか判断するまでに、練習を通じてプレシーズンからの遅れを取り戻さなければならない。