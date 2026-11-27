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ネオムを率いるフランス人指揮官クリストフ・ガルティエ監督は、ロシャン・サウジリーグのアル・イテハド戦での敗戦について、3人の選手がその原因だったとの見方を示した。

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ロシャン・サウジリーグ第13節が金曜日の夜に行われ、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル＝ファイサル・スポーツシティ・スタジアムでアル・イテハドがネオムと対戦し、1-0で勝利した。

サウジアラビア紙『アシャルク・アルアウサト』が伝えたところによると、ガルティエ監督は試合後の記者会見で次のように語った。「ロッカールームで選手たちに話したことを、皆さんにもお伝えしたい。私は彼らを誇りに思っているし、これからも同じ向上心を持ち続けてほしいと願っている」

「この試合に負けたのはつらい。ネオムは力強く戦ったが、アル・イテハドもサウジアラビアで最も強いチームのひとつだ」

「前半はアル・イテハドがうまく試合をコントロールしていた。我々はいくつか重要なチャンスを逃してしまった」

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「相手の選手交代は的中し、チャンスの創出につながった。我々もチャンスは作ったが、豊富な経験を持つアル・イテハドとは違い、我々は若く、新しいチームだ」

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また、フランス人指揮官は、先発メンバーに名を連ねていたアルジェリア人のスター選手サイード・ベンラーマがアル・イテハド戦を欠場したこと、そしてフランス人FWアレクサンドル・ラカゼットがベンチスタートだったことについても言及した。

ガルティエ監督はこの点について、「サイード・ベンラーマは今日出場する予定だったが、筋肉に問題を感じたため、リスクを避けて外すことにした」と説明した。

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「サイードとラカゼットを欠いたのは痛かった。2人はネオムで最も得点を挙げている選手だ。筋肉に痛みを感じていたため、大事を取って外した。2人で出場時間を分け合う予定だったが、アレクサンドルは出場した後、最後までプレーすることができなかった」

「今日のプランはボールを保持することだった。アル・イテハドを分析したところ、彼らはボールを持っているときに最も力を発揮するとわかったからだ」

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「カウンターの局面では、スピードのあるモロッコ人選手（ユセフ・エン＝ネシリ）がいたことで、アル・イテハドの方が大きなチャンスを得ていた」と締めくくった。

ガルティエ監督が言及したのはモロッコ人FWユセフ・エン＝ネシリのことだ 。エン＝ネシリはこの試合をベンチからスタートした。アル・イテハドを率いるドイツ人指揮官イェンス・フィッシング監督が、彼に代えてナイジェリア人FWジョージ・イレニケナを先発に起用したためだ。

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しかし、ドイツ人指揮官は長くは待たなかった。後半開始と同時にナイジェリア人FWを下げてエン＝ネシリを投入すると、試合の流れは完全にアル・イテハドに傾いた。

モロッコ人FWの動きはネオムの守備陣を大いに苦しめ、何度もゴールに迫ったが、最後のタッチの精度を欠いた。

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均衡が破れたのは75分だった。アルジェリア人MFウセム・アワールが縦へのスルーパスを送ると、これに頭で合わせたユセフ・エン＝ネシリがアウェイチームのゴールネットを揺らした。

当初、主審はモロッコ人FWのオフサイドを理由にゴールを取り消したが、その後ビデオ判定（VAR）と交信し、エン＝ネシリのゴールは正当なものと確認された。