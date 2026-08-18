マンチェスター・シティが舞台裏で経験した崩壊の大きさを浮き彫りにする前代未聞の光景のなか、ペップ・グアルディオラは選手たちに向かって、辞任をほのめかすまでに至る、激烈で衝撃的な演説で怒りを爆発させた。

アマゾン・プライムで配信される新たなドキュメンタリー映画『美しき執念』のなかで、このカタルーニャ人指揮官はクラブでの直近2年間に焦点を当てた。全4話で構成され、2025年11月の決定的な瞬間をカメラに収めている。それはチャンピオンズリーグでバイエル・レバークーゼンに0-2で敗れた後のことだった。

爆発の演説

グアルディオラはロッカールームで自制心を失い、選手たちに向かって叫んだ。「おい、これは恥だ。もう我慢の限界だ、お前たち！全員が『あいつらに自分が一番だと証明してやる、この無能な監督に自分は他の連中より上だと証明してやる』というメンタリティを持たなければならない。これはお前たち同士の競争だ。それなのに、今日その競争はどこにあった？」

そして明らかな苦渋をにじませて付け加えた。「悲しい。お前たちに安心感や守られている感覚、自信を持たせようとして試みた馬鹿げたことのせいで、自分自身に失望している。自分がまるで愚か者のように感じる」

殺すという脅し

演説は叱責から激しい非難へと変わり、グアルディオラは自らの個人的な犠牲の大きさを明かした。「俺は朝8時にここに来ているんだ、お前たち。お前たちの心に届こうと長い時間を費やしてきた。それがうまくいかないと、ひどく落胆する……お前たちは俺に恩を返さない。何が起こるかわかるか？お前たちには別の監督があてがわれることになる」

そして選手たちが慣れていない脅しの口調で続けた。「シーズンの終わりに悲しい顔を一つでも見たら、お前たちを殺す。俺が決断を下したときに何かに不平を漏らすお前たちの顔を見たら、お前たちを殺す。くそったれ、もっと懸命に働け、もっとうまくやれ、もっといい生活を送れ」

離婚と孤独

事は戦術面にとどまらなかった。ドキュメンタリーはこの監督の消耗した人間的な一面を明らかにした。痛々しいほど率直なある瞬間、グアルディオラは選手たちの勇気とコミットメントの欠如を非難し、それを自らの厳しい家庭事情と結びつけた。

彼はこう語った。「お前たちは負けてもいい。俺はお前たちを大いにかばう。だが、この勇気、情熱、愛、勝利への欲望の欠如は受け入れられない。俺は自分の人生を生きている、離婚という状況を経験している、そして家族はお前たち全員のせいで俺から離れている。その見返りに俺は何を得ている？この恥ずべきパフォーマンスだ。恥ずべきことだよ、お前たち」

そしてロッカールームを揺るがしたその演説を、すべてを言い表す衝撃的な一言で締めくくった。「くそったれ、もう我慢の限界だ。このパフォーマンスを見ると、疲れ果てて虚しく感じる。俺は辞任したい。孤独を感じる。お前たちがこんなプレーをすると、俺は孤独を感じる……明日、俺の姿を見ることはないだろう」