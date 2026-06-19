ガルシア：バルセロナでは大きなプレッシャーにさらされた…ワールドカップは当然の報酬だ

バルセロナのGKフアン・ガルシアは、バルサへの移籍がスペイン代表入りを果たし、W杯に出場している直接の要因だと語った。

バルセロナ加入1年目の昨日、6月18日に代表入りした。 クラブはサレンテ出身の彼を獲得するためエスパニョールに違約金を支払い、 加入から365日でハンス・フリック監督の下、正守護神に定着。シーズン終了時には最優秀GKに贈られるサモラ賞を獲得し、自身初のW杯へ踏み出した。

カタルーニャラジオのインタビューでは「多くの面で成長した。未知の状況にも対応できるようになった」と語った。

ガルシアは「出場機会を重ね、要求の高い試合を続ける経験は、あらゆる面で自分を成長させてくれた。これまで経験のなかった状況にもピッチ上で対応できたと思う」と語った。

今シーズンで最も印象的なセーブを一つ選ぶなら、ダービーでの場面だと明かし、冗談交じりに語った。 「ペリー・ミラのシュートを止めた場面だ。とても難しいセーブで、チームの勝利につながった。ペリーとは仲が良いので、SNSでその映像が出るたびに彼に送っているよ」

また、ガルシアは過去2シーズンで両足を使ったビルドアップとボール運びが改善したと強調。これはエスパニョール時代から取り組んできた点だ。 「数年前は改善が必要でしたが、練習の成果で判断力もボール運びも向上しました。ミスもありますが、進歩には満足しています」

バルサ移籍がなければW杯にも選ばれなかったかもしれない。 チームメイトとの日々やトレーニングはとても楽しい。私たちは家族のように一つになり、チームを作らなければならない。このグループは素晴らしい。全員が心を一つにし、出場機会のない選手もピッチの外で貢献している」