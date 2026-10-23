バルセロナのゴールキーパー、ジョアン・ガルシアは、来たる日曜日に行われるレアル・マドリードとのクラシコに照準を合わせている。これまでマドリード相手に黒星を喫したことがなく、高いモチベーションでこの一戦に臨む。

ガルシアにとって、バルセロナのユニフォームを着てマドリードと対戦するのはこれが3度目となる。前回はスペイン・スーパーカップ決勝で、自軍が3対2で勝利を収めた一戦と、2対0で勝ち切りカタルーニャのクラブにリーガ制覇をもたらした前回のリーグ戦だった。

バルセロナの守護神は、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームとの対戦を前に開かれたメディア公開日に出席し、クラブ公式チャンネルに対して自信と野心に満ちたメッセージを発した。パリ・サンジェルマンに喫した前回の敗戦について、同GKはチームはすでにそのページをめくり、今季最も難しく重要な試合の一つに臨む準備ができていると強調した。

ガルシアはスペイン紙「ムンド・デポルティボ」が伝えたところによると、こう語った。「我々は良い状態にあり、日曜日の試合を楽しみにしている」。そして、パリでの敗戦はチームの計画にはなかったものだと認めた。

ガルシアはこう説明した。「我々はパリで勝ちたかった。難しい試合だった。だが、3日ごとに試合をこなすことの良い点は、次の対戦に素早く集中できることだ」。

試合結果にもかかわらず、ガルシアは欧州王者相手にバルセロナが見せた「競争心」を称え、「試合から学び、ミスを修正するための前向きな結論」を引き出す機会があると指摘した。

同GKは、シーズンのこの早い段階でスペイン・リーグ優勝争いに決定打を与えることの重要性については控えめな見方を示した。レアル・マドリードとの対戦は常に特別な性格を帯びており、とりわけ現在バルセロナが伝統的なライバルに勝ち点6差をつけてリードしている状況ではなおさらだが、ガルシアは道のりがまだ長いことを皆に思い出させるよう心がけた。彼はこう述べた。「タイトルは10月に決まるものではない。すでに決着をつけたと考えるのは間違いだ。我々は相手を尊重し、素晴らしい試合をして、ホームでのクラシコに勝つことを目指している」。

個人面では、ガルシアは「世界最高のゴールキーパーの一人」と考えるベルギー人のチボー・クルトワに称賛の言葉を贈った。しかしバルセロナの守護神は、スター選手同士の個人的な争いよりもチームの集団的なパフォーマンスに焦点を当てることを選び、こう強調した。「日曜日はバルセロナとマドリードの対戦であって、クルトワ対ジョアンでも、ムバッペ対ラミンでもない」。

ガルシアは、キリアン・ムバッペ、ヤン・ディオマンデ、アルダ・ギュレル、ジュード・ベリンガムといった選手を擁する強烈な攻撃力を考えると、レアル・マドリードとの対戦は非常に危険なものになると予想している。だが同時に、彼はバルセロナのプレースタイルを完全に信頼している。同GKはこう付け加えた。「彼らは前線で大きな打撃を与えることができる。だが、こうしたタイプの試合こそ我々が好むものであり、我々も自分たちが何をしたいのか、どう戦うのかを分かっている」。

クラシコの雰囲気から離れて、ジョアンはシーズン全体を通してのバルセロナの可能性について、3つの大会すべてで野心を持つチームだと強調した。新加入選手の貢献やチームの集団的なパフォーマンスは楽観をもたらすものだと説明し、それは公式戦12試合でわずか1敗という成績とリーグでの完璧な戦績に表れていると述べたが、継続性こそが本当の鍵だとも強調した。彼はこう解釈した。「私はチームと、我々のプレースタイルに満足している。最も重要なのはこのレベルを維持することだ」。

チームの目標は、最後の最後まですべてのタイトルを争うことであり続ける。ガルシアはこう語った。「我々にはすべてを勝ち取れるチームがある。どんな相手にも戦える力を示してきた。我々の目標は、終了の笛が鳴るまですべての大会で力強く存在感を示すことだ」。

この点について、同GKはUEFAチャンピオンズリーグをスペイン・リーグやコパ・デル・レイと同じ野心のレベルに置き、こう付け加えた。「我々には3つの大会に適したメンバーがいる。そしてこれこそが根本的な目標だ。自分たちを信じ、懸命に取り組み、それを成し遂げようと努力することだ」。