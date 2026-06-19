スペイン代表DFエリック・ガルシアは、ベンチで0-0の引き分けを見たカボベルデ戦について、「苦しいスタートだ」と語った。

また、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』のインタビューでは、日曜に迫る第2戦サウジアラビア戦への意気込みと、早期対戦を避けたいチームを明かした。

第2戦への準備と改善点について問われると、ガルシアは次のように語った。 「守備を固めて引く相手には、ボールを持つとすぐに動き、スペースを突く。相手が中央を閉じていても、そこを埋めてさらにスペースを作り、サイドを開く。私たちは攻撃的なサッカーを信条としており、代表でも常にこの戦術を実践している。 だからこそ、相手の戦術に驚かされることはない」

スペイン戦前の楽観論や、初戦が警鐘か自信の証かについては、次のように語った： 「個々の選手を見ればどのポジションも高いクオリティを持ち、私たちは上位を狙えるチームだと考えています。しかし、優位であってもピッチで証明しなければ意味がありません。どの試合も厳しく、全員がサッカー人生をかけています。私たちも同じです。 口先だけの話は簡単だ。私は依然として我々が優勝候補の一角だと考えているが、最も重要なのはピッチ上での行動だ。この高いレベルを維持するためには、改善すべき点がある。」

サウジアラビア戦の見通しについては、こう語った。 「監督も同じことを言っていました。サウジアラビア戦はカーボベルデ戦と似た展開になるでしょう。より良いパフォーマンスを発揮できるよう、戦術の細かい部分を調整しています。それはできると確信しています」と語り、コーチ陣の戦略については明かさなかった。 「相手チームに手札や詳細を明かすつもりはない」

ワールドカップの試合や注目した代表チーム・選手について、このスペイン人スターは次のように語った。 「ドイツは高いレベルを示したし、韓国は独特のスタイルで驚いた。個人ではメッシはもはや驚かないが、ディオマンディのプレーに感銘を受けた。イングランドとクロアチアも好試合だった。ここにいる選手は皆、大きな才能を持っている」

リオネル・メッシのハットトリックについては「彼にはいつも注目が集まる。年齢を重ねても、次のワールドカップでも活躍する姿が目に浮かぶ」と絶賛した。 彼は鋭い知性と並外れた冷静さ、スペースを予測する卓越した能力を示している。初戦でハットトリックを達成したことが、彼の価値を証明している」

最後にアルゼンチン代表との対戦が32強戦か決勝かで、アルゼンチンのゴールネットを揺らす夢を問われたガルシアは、こう語った。 「準決勝で対戦できればと願っている。リオネル・メッシをマークするのは極めて難しいが、彼と対戦するのはどの選手にとっても夢だ。試合では勝利だけを目指すが、終了のホイッスルが鳴れば、サッカー史上最高の選手と戦えたことを実感できるだろう」と語った。