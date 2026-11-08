バルセロナはアトレティコ・マドリードを相手に早々の一撃を浴びた。両チームが対戦したスタジアム「メトロポリターノ」での一戦、スペイン・リーグ第12節において、試合開始9分に失点を喫したのだ。明白な守備の混乱の中で、ゴールキーパーのジョアン・ガルシアはポルトガル人の同僚ジョアン・カンセロに対して怒りをあらわにした。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」が伝えたところによると、アトレティコ・マドリードは試合序盤から激しい攻撃的プレッシングを仕掛け、ジュリアン・アルバレスが5分に先制点を奪いかけた。ジョアン・ガルシアと一対一になったものの、カタルーニャのキーパーをかわすことに失敗し、ガルシアはその試みを見事に防いだ。

第2の脅威もすぐにやってきた。マルク・プビルがクロスボールに高く跳び上がってヘディングシュートを放ったが、クロスバーを直撃。その後バルセロナはペドリの試みで応戦したが、こちらもポストに当たり、両チームの対戦は序盤から白熱した。

9分、アトレティコ・マドリードは優位をリードのゴールへと結実させることに成功した。アルバレスが右サイドから精巧なグラウンダーのクロスを送り、それにジュリアーノ・シメオネがペナルティエリア内から直接シュートで合わせ、バルセロナのゴールネットを揺らした。カタルーニャのチームの守備組織に見られた明白な混乱を突いた形だった。

テレビ局「モビスター+」の中継カメラは、ジョアン・ガルシアがジョアン・カンセロに対して怒りを示す様子を捉えた。試合序盤における彼の動きと守備対応が原因で、キーパーの表情と身振りは、ピッチの前方のエリアで同僚が犯したミスへの不満を映し出していた。

批判はこれにとどまらなかった。ラジオ局「カデナ・セール」で試合を実況したルイス・フラキルは、カンセロのパフォーマンスを「極めて悪い」と評し、アトレティコ・マドリードがリードした後も彼のミスが続いていることを指摘した。一方、ホセ・マリ・バケロはさらに踏み込み、バルセロナは今季最悪の前半を見せていると評した。

バケロは、カタルーニャのチームのパフォーマンスは完全にばらばらに見えると述べ、それが守備組織の脆弱さに表れていると語った。さらに、最終ラインがホームチームの攻撃的プレッシングを前に明らかに苦しんでいると付け加えた。

バルセロナの守備の危機は、部分的にはハンジ・フリックの選択に起因する。フリックは、アンドレアス・クリステンセンとエリック・ガルシアが出場のための医療上の許可を得ていたにもかかわらず、最終ラインにブライアン・ファリーニャス、パウ・クバルシ、ジェラール・マルティン、ジョアン・カンセロを起用した。

ドイツ人指揮官は、両選手のフィジカルコンディションが万全でないことから、彼らを先発で起用しないことを選び、チャンピオンズリーグでアストン・ヴィラと対戦した際と同じ守備陣を起用することで落ち着いた。その試合はカンプ・ノウでバルセロナが3対0の完封勝利を収めている。

この決断は、序盤からバルセロナの守備を難しいテストにさらすことになったようだ。アトレティコ・マドリードが最終ラインのスペースとミスを突き、今節の注目の一戦の一つで自らに早期の優位をもたらしたのだった。