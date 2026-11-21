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ガラタサライのFWヴィクター・オシムヘンは、再び関心を示しているマンチェスター・ユナイテッドからのオファーに耳を傾ける用意がある。評価額は最大1億ポンド。27歳のナイジェリア代表FWは今もプレミアリーグでのプレーを夢見ており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が抱える攻撃陣の課題を解決する可能性がある。

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オシムヘン、イングランド移籍に前向き

『The Sun』によると、オシムヘンはユナイテッドからの接触を光栄に思っており、トルコでの年俸と報じられる1300万ポンドと同額の給与を受け入れる意向だ。ただし、元ナポリのFWが結ぶ2029年6月までの契約には契約解除条項がなく、シーズン途中の移籍は本人の意向だけでは決められない。トルコの報道によると、昨季王者はエースFWを8000万～1億ポンドと評価している。

関係者が語る、オシムヘンの強い忠誠心

オシムヘンが移籍を強行したがらない背景には、難航した 2024年のナポリ退団 に際して支え、キャリアの再浮上を助けてくれたガラタサライへの感謝がある。当初は期限付き移籍で加入し、加入初年度に37ゴールを記録。その後、完全移籍で加入し、昨季は22ゴール、今季もすでに10ゴールを挙げている。イスタンブールの強豪はさらなる優勝を目指している。

報道によれば、オシムヘンに近い人々は本人がオールド・トラッフォードへの移籍を歓迎すると知っているものの、クラブを説得することが最大の障壁だという。ユナイテッドが獲得を目指していることについて英タブロイド紙に問われたオシムヘンに近い関係者は、「もちろん、関心を寄せられていることを本人は本当に光栄に思っている。ただ、彼は忠誠心の強い人間だ。だからユナイテッドが獲得に向けて本腰を入れるかどうかにかかっている」と語った。

「ヴィクターはどこへ行ってもゴールを決める。それはすでに証明しているが、実際には両クラブ次第だ」

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ユナイテッドに決定力のあるFWが不足

ユナイテッドがストライカーを探す背景には、深刻な得点力不足がある。苦しいシーズンの中、マイケル・キャリックは就任後のリーグ戦最初の10試合でわずか1勝にとどまり、 職を失った 。昨季はチャンピオンズリーグ出場権を獲得したものの、多額の費用を投じたチームは現在、降格圏に近い位置にいる。

FWベンヤミン・シェシュコとヨシュア・ザークツィーは、全公式戦で合わせてわずか4ゴール。どちらも不動の第一選択肢にはなれていない。マテウス・クーニャとブライアン・エンベウモも中央でプレーできるが、ポチェッティーノ監督が求めているのは、前線の中心として定期的に得点し、連係プレーにも貢献できる実績ある選手だ。トッテナム時代に指揮下でプレーしたハリー・ケインのような存在である。

リヴァプール戦でポチェッティーノ体制が幕開け

すぐに指揮を執るためプライベートジェットでマンチェスター入りした ポチェッティーノ監督は、今週末のリヴァプール戦で、新天地での初戦無敗記録の継続を懸ける。元チェルシー指揮官は1月を迎える前に、得点に苦しむ攻撃陣からさらなる力を引き出し、危険な順位から抜け出さなければならない。それでも、トルコからオシムヘンを獲得するなら、契約が残り2年となる来夏の方がはるかに現実的とみられる。