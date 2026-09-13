ガラタサライ、遠距離からの強烈な一撃でフラストレーションのたまる夜を辛くも回避

ガラタサライはトルコ・スーパーリーグ第5節でコジャエリスポルに1－0で勝利した。ラムス・パークではリーグ2位と3位が対戦。勝利したトルコの最多優勝クラブは、金曜日にすでに3－0で勝っていたベシクタシュをかわし、首位に立った。

リーグ戦4試合を終えた時点で、ガラタサライの勝ち点は10。イスタンブールのクラブは開幕戦でコルムFKと2－2で引き分けた。その後、ビュユクシェヒル（0－4）、ギョズテペ・イズミル（3－2）、バシャクシェヒル（2－3）との3試合に連勝していた。

火曜日にはガラがチャンピオンズリーグでスポルティングCPと対戦。この一戦はポルトガルで1－3の敗戦となり、オカン・ブルク率いるチームは後味の悪さを残してトルコへ戻ることになった。

前半12分、ガラタサライが先制したかに見えた。ルーカス・トレイラがミドルレンジからシュート。セルハト・オズタスデレンがこれを止めたものの、ボールをこぼす。そこにラファエル・レオンがいち早く反応し、ループ気味に浮かせたボールはクロスバーへ。DFマテイ・マグリツァとタンギ・ズクルーがクリアし切れず、最後はデニズ・ギュルがヘディングで押し込んだ。

だが、最終的にこの混戦から生まれたゴールは、GKオズタスデレンへのファウルがあったとして取り消された。ガラの指揮官ブルクにとっては大きな不満が残る判定となり、前半はチームがボールを支配し、多くの決定機を作りながらも得点を奪えない展開となった。

そして70分、ついに均衡が破れる。アブドゥルケリム・バルダクジュがミドルレンジから強烈なシュートを突き刺した。マンマーカーのこの一撃は30メートルの距離からオズタスデレンの意表を突くものとなり、GKは失点場面でやや対応を欠いた。これで1－0となった。

ガラタサライはその後も高いボール保持率と支配的な試合運びで主導権を握り続けた。もっとも、ホームチームもアウェーチームもその後は得点を奪えず、アスランラルは今季リーグ4勝目を挙げ、ベシクタシュから首位の座を奪った。