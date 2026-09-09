ガラタサライ、夢のような立ち上がりもスポルティング・ポルトガルに屈す

ガラタサライはチャンピオンズリーグの今季初戦を黒星でスタートした。チム・ボムはリスボンでスポルティング・ポルトガルに1-3で敗れ、ジェニー・カタモとルイス・スアレスがビハインドを逆転。さらにロドリゴ・サラサールが見事なFKで試合を決定づけた。

ガラタサライはエスタディオ・ジョゼ・アルバラーデで素晴らしい立ち上がりを見せ、開始5分も経たないうちに先制した。ガラタサライのロングスローから、不運なゴンサロ・イナシオがボールを自陣ゴールに入れてしまい、0-1となった。

ガラタサライはリードを守れず、30分弱で同点弾を許した。マキシ・アラウージョのクロスをトルコ王者の守備陣がうまく処理できず、最後はカタモがシュートを突き刺した。

その後まもなく、ガラタサライはレロイ・ザネを通じて再び勝ち越すべきだった。ザネはボックス内で一度間を取ることで十分なスペースを作り出した。ドイツ代表FWはその後、空いていたファーサイドへ流し込むことができたが、シュートは枠を外れた。

後半開始から10分ほどで、スポルティングは一見すると軽い接触によるPKを獲得した。イスマイル・ヤコブスが後方からスアレスに触れ、コロンビア代表FWは自らそのPKを確実に決めて2-1とした。

その5分後ほどに、スポルティングはガラタサライに強烈な一撃を見舞った。チャンピオンズリーグデビュー戦となったサラサールは、この夏に3000万ユーロでSCブラガから加入。そのFKを見事にネットへ突き刺した。

その後のガラタサライは、このビハインドを覆す力は残っておらず、最初の勝ち点は10月13日のFCバルセロナ戦で狙うことになる。スポルティングは同日、フランスでRCランスと対戦する。