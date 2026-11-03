ガラタサライ、シュトゥットガルト戦で圧巻の立ち上がりを見せ、チャンピオンズリーグで再び勝利

ガラタサライは火曜日、チャンピオンズリーグのグループステージで再び勝利した。リールOSCに2-4で勝利してから2週間、ホームでVfBシュトゥットガルトを2-0で下した。トルコの強豪は序盤の力強い戦いを勝利につなげた。

シュトゥットガルトは開始早々、ジェイミー・レウェリングの強烈なシュートがポストを叩き、相手を脅かした。しかし、ガラタサライは動じず、アレクセイ・バトラコフが右上隅にシュートを決めて先制。間もなくスコアを2-0とした。ダビンソン・サンチェスのパスを受けたバトラコフのシュートが、GKファビアン・ブレドロウの股下を抜けてゴールに入った。

前半半ばには、そのブレドロウがバトラコフのハットトリックを阻止した。ハーフタイム直前にはクリス・フューリヒが1点を返す寸前まで迫ったが、シュトゥットガルトはイスタンブールで得点を挙げられないままロッカールームへ引き揚げた。一方、ガラタサライのサポーターは2-0のリードに大いに満足していた。

シュトゥットガルトは諦めず、後半は何度も攻撃を仕掛けた。ガラタサライは勇敢に守り、ホームで試合を再び接戦にするまいと決意していた。その一方で、ドイツのチームの守備陣の背後に生まれるスペースを狙った。

GKウールジャン・チャクルがフューリヒとデニズ・ウンダフのシュートを見事に防ぎ、ガラタサライの勝利は近づいた。ウンダフの至近距離からのシュートがクロスバーを叩き、続けてフューリヒがボールをゴール隅に決めた時には、接戦になるかと思われた。しかし、ウンダフはシュートの際にオフサイドだったため、2-1の得点は認められなかった。

終盤には、ラモン・ヘンドリクスが激しいタックルでイエローカードを受けた。シュトゥットガルトにとって不利なまま時間が過ぎ、ガラタサライではチャンピオンズリーグで再び勝てるという確信が強まった。そして、オカン・ブルク監督率いるチームは実際に勝利を手にした。

ガラタサライはチャンピオンズリーグで14位に浮上。欧州での戦いは11月24日、ヨーロッパリーグ王者アストン・ヴィラをイスタンブールに迎えて続く。