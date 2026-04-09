トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグの首位奪還と他大会でのタイトル獲得を狙う。しかし全試合を生で観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できる。

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られる放送局はこちら。

ガラタサライのスーペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップをテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

トルコ・スーペル・リグはドイツで無料放送されていません。DAZNやSkyは放映権を持たず、beIN Sportsが独占しています。

ドイツではDigiturk Euro経由で配信されており、スポーツパッケージ付き年間119ユーロの契約で視聴できます。

2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのガラタサライ戦はドイツでDAZNが中心となり、約90％の試合とマルチゲーム中継を配信します。 ガラタサライのファンは、DAZNでチームの欧州制覇の戦いをリアルタイムで追える。

さらに、チャンピオンズリーグの注目試合は毎週火曜にAmazon Prime Videoで独占配信。

2027/28～2030/31シーズンはパラマウント＋が中心となり、DAZNは権利を獲得できませんでした。

ドイツでは現在、トルコカップの試合を無料放送やライブストリームで視聴できず、ガラタサライの試合も無料ではライブ視聴できません。

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ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られるチャンネルはこちら。

SPOXでは選りすぐりのチャンピオンズリーグ試合をライブティッカーで配信、常に最新情報をチェックできます。

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報は以下。試合を生中継するテレビ・ライブストリームは？クラブ概要