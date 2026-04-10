トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグの首位奪還と他大会でのタイトル獲得を狙う。しかし全試合を生で観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送するチャンネルは、こちらから確認できる。

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られる放送局はこちら。

ガラタサライのスーペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップをテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

トルコ・スーペル・リグはドイツで無料放送されていません。DAZNやSkyは放映権を持たず、beIN Sportsが独占しています。

ドイツではDigiturk Euro経由で視聴可能。スポーツパッケージ付き年間プランは119ユーロ。

2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのガラタサライ戦はドイツでDAZNが中心となり、約90％の試合とマルチゲーム中継を配信します。 ガラタサライのファンは、DAZNでチームの欧州制覇の戦いをリアルタイムで追える。

チャンピオンズリーグの注目試合は毎週火曜、Amazon Prime Videoで独占配信。

2027/28～2030/31シーズンはパラマウント＋が中心で、DAZNは権利を得られませんでした。

ドイツでは現在、トゥルキエ・クパシの試合を無料放送やライブストリームで視聴することはできず、したがってガラタサライの試合も無料放送ではライブで視聴できません

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ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？SPOXのライブティッカーでチェック。

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ガラタサライ・イスタンブールの放送情報は以下から確認できます。テレビやライブストリームで試合を中継する局はこちら。クラブ概要