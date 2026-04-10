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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport

翻訳者：

ガラタサライ・イスタンブールの試合放送情報：テレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ガラタサライ
スーパーリグ
チャンピオンズ リーグ

ガラタサライ・イスタンブールの試合はトルコだけでなく、ドイツでも多くのファンが熱狂しています。SPOXがスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トゥルキエ・クパシの中継情報をすべてお伝えします。

トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグの首位奪還と他大会でのタイトル獲得を狙う。しかし全試合を生で観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送するチャンネルは、こちらから確認できる。

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られる放送局はこちら。

ガラタサライのスーペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップをテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

トルコ・スーペル・リグはドイツで無料放送されていません。DAZNSkyは放映権を持たず、beIN Sportsが独占しています

ドイツではDigiturk Euro経由で視聴可能。スポーツパッケージ付き年間プランは119ユーロ。

2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのガラタサライ戦はドイツでDAZNが中心となり、約90％の試合とマルチゲーム中継を配信します。 ガラタサライのファンは、DAZNでチームの欧州制覇の戦いをリアルタイムで追える。

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2027/28～2030/31シーズンはパラマウント＋が中心で、DAZNは権利を得られませんでした。 

ドイツでは現在、トゥルキエ・クパシの試合を無料放送やライブストリームで視聴することはできず、したがってガラタサライの試合も無料放送ではライブで視聴できません

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Galatasaray FenerbahceGetty

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？SPOXのライブティッカーでチェック。

SPOXでは選りすぐりのチャンピオンズリーグ試合をライブティッカーで配信、常に最新情報をチェックできます。

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報は以下から確認できます。テレビやライブストリームで試合を中継する局はこちら。クラブ概要

創設1905年10月1日
優勝回数25
カップ19回19
チャンピオンズリーグ優勝0
最多出場選手ビュレント・コルクマズ
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