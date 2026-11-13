トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点を目指すだけでなく、ほかの大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、ファンは複数の配信・放送事業者と契約する必要がある。ガラタサライの試合をどこが中継するのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビ放送で中継されない。DAZNやSkyなどの大手事業者は、トルコリーグの放映権を持っていない。独占的に権利を保有しているのはbeIN Sportsだ。

それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツ国内からも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間 119ユーロ で利用できるスポーツパッケージ付きのDigiturk Euroの契約が必要だ。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグの本拠地」とされる同サービスは、全試合の約 90％ をライブ配信。個別の試合中継に加え、複数試合を同時に伝える人気の中継形式でも視聴できる。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でガラタサライの試合をライブで追うための最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまでのチャンピオンズリーグ中継は、主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

現在ドイツでは、トルコカップの試合は無料テレビ放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料テレビ放送でライブ視聴することはできない。

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ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報

SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合についてライブ速報を提供している。試合の最新状況はこちらから確認できる。

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