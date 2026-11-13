トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点を目指すだけでなく、ほかの大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、ファンは複数の配信・放送事業者と契約する必要がある。ガラタサライの試合をどこが中継するのか、ここで紹介する。
ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？
ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには
トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビ放送で中継されない。DAZNやSkyなどの大手事業者は、トルコリーグの放映権を持っていない。独占的に権利を保有しているのはbeIN Sportsだ。
それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツ国内からも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間 119ユーロ で利用できるスポーツパッケージ付きのDigiturk Euroの契約が必要だ。
ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。
2027-28シーズンから2030-31シーズンまでのチャンピオンズリーグ中継は、主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。
現在ドイツでは、トルコカップの試合は無料テレビ放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料テレビ放送でライブ視聴することはできない。
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ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報
SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合についてライブ速報を提供している。試合の最新状況はこちらから確認できる。
ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|リーグ優勝回数
|25回
|カップ戦優勝回数
|19回
|チャンピオンズリーグ優勝回数
|0回
|クラブ最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ