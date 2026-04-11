トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグの首位奪還と他大会でのタイトル獲得を狙う。しかし全試合をライブで観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できる。
ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局はこちら。
ガラタサライのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。
トルコ・スーペル・リグはドイツで無料放送されていません。DAZNやSkyは放映権を持たず、beIN Sportsが独占しています。
ドイツではDigiturk Euro経由で視聴可能。スポーツパッケージ付き年間プランは119ユーロ。2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのガラタサライ戦はドイツでDAZNが中心となり、全試合の約90％を配信し、単独試合とマルチゲーム中継の両方を提供します。 ガラタサライのファンは、DAZNでチームの欧州制覇の戦いをリアルタイムで追える。
チャンピオンズリーグの注目試合は毎週火曜、Amazon Prime Videoで独占配信。
2027/28～2030/31シーズンはParamount+が権利を保有し、DAZNは獲得できませんでした。
ドイツでは現在、トルコカップの試合を無料放送やライブストリームで視聴できず、ガラタサライの試合も無料ではライブ視聴できません。
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ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？SPOXのライブティッカーをチェック。
SPOXでは選りすぐりのチャンピオンズリーグ試合をライブティッカーで配信、最新情報を常時確認できます。
ガラタサライ・イスタンブールの放送情報は以下。テレビやライブストリームで試合を中継する局はこちら。クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|優勝回数
|25
|カップ19回
|19
|チャンピオンズリーグ優勝
|0
|最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ