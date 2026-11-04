トルコの最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、ほかの大会でもタイトルを狙う。ただし、すべての試合をライブで観戦するには、異なる配信事業者の複数の契約が必要だ。ガラタサライの試合をどの放送局が中継するのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で視聴できるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送のテレビで中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を保有していない。その権利を独占的に保有しているのはbeIN Sportsだ。

それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブで視聴できる。同サービスでbeIN Sportsの中継が配信されるためだ。視聴にはスポーツパッケージを含むDigiturk Euroの契約が必要で、料金は年額 119ユーロ となっている。

2025-26シーズン、ガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。この配信サービスは「チャンピオンズリーグの本拠地」とされ、全試合のおよそ 90％ をライブ配信する。各試合の個別配信に加え、人気の複数試合同時中継もある。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でのガラタサライの戦いをライブで追うための最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つの配信事業者もある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグの注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

現在、ドイツではトルコカップの試合について、無料テレビ放送もライブ配信もない。したがって、ガラタサライの試合も無料放送のテレビでライブ視聴することはできない

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