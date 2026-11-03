トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、ほかの大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、全試合をライブで見るには、ファンは複数の配信事業者との契約が必要だ。ガラタサライの試合を放送・配信するのはどこか。ここで紹介する。
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？
ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見る方法
トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビ放送がない。DAZNやSkyなどの大手事業者は、トルコリーグの放映権を保有していない。その権利を独占的に保有しているのはbeIN Sportsだ。
それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブで視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴にはスポーツパッケージを含むDigiturk Euroの契約が必要で、料金は年間 119ユーロ となっている。
ただし、もう一つ視聴先がある。チャンピオンズリーグの毎週火曜日の注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。
2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの中継の大半をParamount+が担う。一方、DAZNは放映権の獲得を逃した。
ドイツでは現在、トルコカップの試合について、無料テレビ放送やライブ配信での中継はない。そのため、ガラタサライの試合も無料テレビ放送ではライブ視聴できない
Getty
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報
SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合についてライブ速報を掲載しており、試合の状況を随時確認できる。こちらから。
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|リーグ優勝回数
|25
|カップ戦優勝回数
|19
|チャンピオンズリーグ優勝回数
|0
|最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ