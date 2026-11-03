トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、ほかの大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、全試合をライブで見るには、ファンは複数の配信事業者との契約が必要だ。ガラタサライの試合を放送・配信するのはどこか。ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見る方法

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビ放送がない。DAZNやSkyなどの大手事業者は、トルコリーグの放映権を保有していない。その権利を独占的に保有しているのはbeIN Sportsだ。

それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブで視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴にはスポーツパッケージを含むDigiturk Euroの契約が必要で、料金は年間 119ユーロ となっている。

2025-26シーズン、ガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同配信サービスは、全試合の約 90％ をライブ配信。各試合の単独配信に加え、人気の複数試合同時中継でも視聴できる。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でのガラタサライの戦いをライブで追うには、DAZN が最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つ視聴先がある。チャンピオンズリーグの毎週火曜日の注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの中継の大半をParamount+が担う。一方、DAZNは放映権の獲得を逃した。

ドイツでは現在、トルコカップの試合について、無料テレビ放送やライブ配信での中継はない。そのため、ガラタサライの試合も無料テレビ放送ではライブ視聴できない

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ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報

SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合についてライブ速報を掲載しており、試合の状況を随時確認できる。こちらから。

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