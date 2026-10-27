トルコ最多優勝のガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、他の大会でもタイトルを狙っている。ただし、すべての試合をライブで見るには、ファンは複数の事業者と契約する必要がある。ガラタサライの試合をどの放送局が中継するのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツの無料放送では中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を持っていない。放映権を独占しているのはbeIN Sportsだ。

それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツでも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間 119ユーロ のスポーツパッケージ付きDigiturk Euroの契約が必要だ。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同サービスは、全試合の約 90％ をライブ配信。各試合の個別配信に加え、人気の複数試合同時中継も行う。このため、トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の舞台で戦うガラタサライをライブで見るための最も重要な視聴先となるのが DAZN だ。

自分に最適なプランを見つけよう今すぐ登録！

ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

Amazon Prime Videoに登録毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料放送でライブ視聴することはできない

Nord VPNで世界中どこでもライブ視聴Nord VPNを入手

Getty

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報

SPOXのウェブサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、随時更新されるライブ速報を確認できる。こちらから。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要