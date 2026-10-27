トルコ最多優勝のガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、他の大会でもタイトルを狙っている。ただし、すべての試合をライブで見るには、ファンは複数の事業者と契約する必要がある。ガラタサライの試合をどの放送局が中継するのか、ここで紹介する。
ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？
ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには
トルコのスュペル・リグは、ドイツの無料放送では中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を持っていない。放映権を独占しているのはbeIN Sportsだ。
それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツでも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間 119ユーロ のスポーツパッケージ付きDigiturk Euroの契約が必要だ。
ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。
2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。
ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料放送でライブ視聴することはできない
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ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報
SPOXのウェブサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、随時更新されるライブ速報を確認できる。こちらから。
ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|リーグ優勝
|25回
|カップ戦優勝
|19回
|チャンピオンズリーグ優勝
|0回
|最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ