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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
翻訳者：

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報を一目で：ガラの試合をテレビやライブ配信で生中継するのはどこ？

ガラタサライ
スーパーリグ
UEFAチャンピオンズリーグ

イスタンブールのガラタサライが試合をするとき、その関心はもはやトルコ国内にとどまらない。ドイツでも多くのファンが熱い声援を送っている。SPOXがスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合中継について、皆さんにすべてお伝えする。

トルコ最多優勝のガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、他の大会でもタイトルを狙っている。ただし、すべての試合をライブで見るには、ファンは複数の事業者と契約する必要がある。ガラタサライの試合をどの放送局が中継するのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ 対 シュトゥットガルト
WOWOWオンデマンド

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツの無料放送では中継されない。DAZNSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を持っていない。放映権を独占しているのはbeIN Sportsだ。

それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツでも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間 119ユーロ のスポーツパッケージ付きDigiturk Euroの契約が必要だ。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同サービスは、全試合の約 90％ をライブ配信。各試合の個別配信に加え、人気の複数試合同時中継も行う。このため、トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の舞台で戦うガラタサライをライブで見るための最も重要な視聴先となるのが DAZN だ。

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2026年10月30日

GAL

GAL

ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

Amazon Prime Videoに登録毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。 

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料放送でライブ視聴することはできない

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Galatasaray FenerbahceGetty

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報

SPOXのウェブサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、随時更新されるライブ速報を確認できる。こちらから。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報一覧：ガラタサライの試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要

創設1905年10月1日
リーグ優勝25回
カップ戦優勝19回
チャンピオンズリーグ優勝0回
最多出場選手ビュレント・コルクマズ

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