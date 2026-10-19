トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、ほかの大会でもタイトルを狙っている。ただし、すべての試合をライブで視聴するには、異なる配信事業者との複数の契約が必要だ。ガラタサライの試合をどのチャンネルが中継するのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報を一挙紹介：試合をテレビやライブ配信で視聴できるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツの無料放送では視聴できない。DAZNやSkyといった大手事業者もトルコリーグの放映権を持っておらず、独占放映権はbeIN Sportsが保有している。

それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブで視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴には、年額119ユーロのスポーツパッケージを含むDigiturk Euroの契約が必要となる。

2025-26シーズン、ドイツでガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合を視聴する主な手段は DAZN だ。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同サービスは、全試合の約 90％ を、各試合の単独中継と人気の同時中継の両方でライブ配信する。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でのガラタサライの戦いをライブで追うための最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つの配信事業者もある。チャンピオンズリーグの毎週火曜日の注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの中継の大半をParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも中継されていない。したがって、ガラタサライの試合も無料放送でライブ視聴することはできない

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SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、経過を随時確認できるライブ速報を掲載している。こちらから。

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