トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点を目指すだけでなく、ほかの大会でもタイトルを狙う。ただし、全試合をライブで視聴するには、異なる配信事業者との複数の契約が必要だ。ガラタサライの試合をどこで見られるのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報一覧：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見る方法

トルコのスュペル・リグは、ドイツの無料放送では放映されない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を保有していない。放映権を独占しているのはbeIN Sportsだ。

それでも、Digiturk Euroを通じてドイツ国内から試合をライブで視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されるためだ。視聴にはスポーツパッケージを含むDigiturk Euroの契約が必要で、料金は年間119ユーロとなる。

2025-26シーズン、ガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主にDAZNで視聴できる。「チャンピオンズリーグの本拠地」をうたう同サービスは、全試合の約90％をライブ配信。個別の試合だけでなく、人気の複数試合同時中継でも視聴できる。トルコ王者のファンにとって、ガラタサライの欧州最高峰の舞台での戦いを見るうえで、DAZNが最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

現在、ドイツではトルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料放送でライブ視聴することはできない

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