トルコ最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つことだけを目指しているわけではない。ほかの大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、全試合をライブで観戦するには、異なる配信事業者のサービスに複数加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送・配信する事業者を紹介する。
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？
ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには
トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビで放送されない。DAZNやSkyといった大手事業者はトルコリーグの放映権を保有しておらず、独占権を持つのはbeIN Sportsだ。
それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブで視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴には、年間 119ユーロ のスポーツパッケージ付きDigiturk Euroの契約が必要となる。
ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグの注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。
2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの放送・配信は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。
ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも視聴できない。したがって、ガラタサライの試合も無料で視聴できるテレビではライブ放送されない
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ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報
SPOXのサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、最新の展開を追えるライブ速報を掲載している。こちらから。
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|リーグ優勝回数
|25回
|カップ戦優勝回数
|19回
|チャンピオンズリーグ優勝回数
|0回
|最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ