トルコ最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つことだけを目指しているわけではない。ほかの大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、全試合をライブで観戦するには、異なる配信事業者のサービスに複数加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送・配信する事業者を紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビで放送されない。DAZNやSkyといった大手事業者はトルコリーグの放映権を保有しておらず、独占権を持つのはbeIN Sportsだ。

それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブで視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴には、年間 119ユーロ のスポーツパッケージ付きDigiturk Euroの契約が必要となる。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同配信サービスは、全試合の約 90％ をライブ配信。各試合を個別に見ることも、人気の複数試合同時中継で見ることもできる。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でのガラタサライの戦いをライブで追うための最も重要な視聴先が DAZN だ。

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ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグの注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの放送・配信は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも視聴できない。したがって、ガラタサライの試合も無料で視聴できるテレビではライブ放送されない

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