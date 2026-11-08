トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、他の大会でもタイトルを狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、異なる配信事業者の複数のサービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送・配信する事業者をここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送のテレビで中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者はトルコリーグの放映権を持っておらず、独占権を保有するのはbeIN Sports。

ただし、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツ国内でも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間119ユーロのスポーツパッケージ付きDigiturk Euroのサブスクリプションが必要だ。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同配信サービスは、全試合の約90％をライブ配信。各試合の個別配信に加え、人気の複数試合同時中継も行う。トルコ王者ガラタサライのファンにとって、欧州最高峰の大会での戦いをライブで追うための最も重要な視聴先となる。

あなたに最適なプランを見つけよう今すぐ登録！

ただし、もう一つの配信事業者もある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

Amazon Prime Videoに登録毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoが独占配信！

2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの放送・配信を主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送のテレビでもライブ配信でも中継されていない。したがって、ガラタサライの試合も無料放送のテレビでライブ視聴することはできない

Nord VPNで世界中どこからでもライブ視聴Nord VPNを入手

Getty

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報

SPOXのサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、最新の展開を追えるライブ速報を提供している。こちらから。

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要