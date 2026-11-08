トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、他の大会でもタイトルを狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、異なる配信事業者の複数のサービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送・配信する事業者をここで紹介する。
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？
ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには
トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送のテレビで中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者はトルコリーグの放映権を持っておらず、独占権を保有するのはbeIN Sports。
ただし、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が配信されるため、ドイツ国内でも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間119ユーロのスポーツパッケージ付きDigiturk Euroのサブスクリプションが必要だ。
ただし、もう一つの配信事業者もある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。
2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの放送・配信を主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。
ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送のテレビでもライブ配信でも中継されていない。したがって、ガラタサライの試合も無料放送のテレビでライブ視聴することはできない
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ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブ速報
SPOXのサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、最新の展開を追えるライブ速報を提供している。こちらから。
ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|リーグ優勝回数
|25
|カップ戦優勝回数
|19
|チャンピオンズリーグ優勝回数
|0
|クラブ最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ