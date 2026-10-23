トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグでの連覇だけでなく、他の大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、異なる配信事業者との複数の契約が必要だ。ガラタサライの試合をどこで見られるのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送のテレビで中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を持っていない。その権利を独占しているのはbeIN Sportsだ。

それでも、ドイツ国内ではDigiturk Euroを通じて試合をライブで見られる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴には、年間 119ユーロ で利用できるスポーツパッケージ付きのDigiturk Euroの契約が必要となる。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で見られる。同サービスは「チャンピオンズリーグの本拠地」とされ、全試合のおよそ 90％ を、各試合の単独中継と人気の複数試合同時中継でライブ配信する。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でのガラタサライの戦いをライブで追うには、DAZN が最も重要な視聴先となる。

自分に最適なプランを見つけよう今すぐ登録！

ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグの注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

Amazon Prime Videoに登録毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoが独占配信！

2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送のテレビでもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料放送のテレビではライブで見られない

Nord VPNで世界のどこからでもライブ視聴Nord VPNを利用する

Getty

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブテキスト速報

SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、最新の展開を追えるライブテキスト速報を掲載している。こちらから。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要