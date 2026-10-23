トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグでの連覇だけでなく、他の大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、異なる配信事業者との複数の契約が必要だ。ガラタサライの試合をどこで見られるのか、ここで紹介する。
ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？
ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには
トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送のテレビで中継されない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を持っていない。その権利を独占しているのはbeIN Sportsだ。
それでも、ドイツ国内ではDigiturk Euroを通じて試合をライブで見られる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴には、年間 119ユーロ で利用できるスポーツパッケージ付きのDigiturk Euroの契約が必要となる。
ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグの注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。
2027-28シーズンから2030-31シーズンまで、チャンピオンズリーグの中継は主にParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。
ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送のテレビでもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料放送のテレビではライブで見られない
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ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ SPOXのライブテキスト速報
SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部の試合について、最新の展開を追えるライブテキスト速報を掲載している。こちらから。
ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見られるのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1905年10月1日
|リーグ優勝回数
|25
|カップ戦優勝回数
|19
|チャンピオンズリーグ優勝回数
|0
|最多出場選手
|ビュレント・コルクマズ