トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグの首位奪還と他大会でのタイトル獲得を狙う。しかし全試合をライブで観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できる。

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局はこちら。

ガラタサライのスーペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップをテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

トルコのスーペル・リグはドイツで無料放送されておらず、DAZNやSkyも放映権を持たない。権利はbeIN Sportsが独占している。

ドイツではDigiturk Euro経由で視聴可能。スポーツパッケージ付き年間プランは119ユーロ。

2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのガラタサライ戦はドイツでDAZNが中心となり、約90％の試合とマルチゲーム中継を配信します。 トルコ王者のファンにとって、DAZNはガラタサライの欧州最高峰の舞台での活躍をライブで追うための最も重要な視聴先となる。

さらに、チャンピオンズリーグの注目試合は毎週火曜にAmazon Prime Videoで独占配信。

2027/28～2030/31シーズンはParamount+が中心で、DAZNは権利を獲得できませんでした。

ドイツでは現在、トゥルキエ・クパシの試合を無料放送やライブストリームで視聴できず、ガラタサライの試合も無料ではライブ視聴できません。

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ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？SPOXのライブティッカーでチェック。

SPOXでは選りすぐりのチャンピオンズリーグ試合をライブティッカーで配信、最新情報を常時確認できます。

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報は以下。試合を生中継するテレビ・ライブストリームは？クラブ概要