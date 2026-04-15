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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport

翻訳者：

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報：テレビやライブストリームで試合を生中継するのはどこ？

ガラタサライ
スーパーリグ
チャンピオンズ リーグ

ガラタサライ・イスタンブールの試合はトルコだけでなく、ドイツでも多くのファンが熱狂しています。SPOXがスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トゥルキエ・クパシの中継情報をすべてお伝えします。

トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグの首位奪還と他大会でのタイトル獲得を狙う。しかし全試合をライブで観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できる。

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局はこちら。

ガラタサライのスーペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップをテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

トルコのスーペル・リグはドイツで無料放送されておらず、DAZNSkyも放映権を持たない。権利はbeIN Sportsが独占している

ドイツではDigiturk Euro経由で視聴可能。スポーツパッケージ付き年間プランは119ユーロ。

2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのガラタサライ戦はドイツでDAZNが中心となり、約90％の試合とマルチゲーム中継を配信します。 トルコ王者のファンにとって、DAZNはガラタサライの欧州最高峰の舞台での活躍をライブで追うための最も重要な視聴先となる。

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さらに、チャンピオンズリーグの注目試合は毎週火曜にAmazon Prime Videoで独占配信。

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2027/28～2030/31シーズンはParamount+が中心で、DAZNは権利を獲得できませんでした。 

ドイツでは現在、トゥルキエ・クパシの試合を無料放送やライブストリームで視聴できず、ガラタサライの試合も無料ではライブ視聴できません。

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Galatasaray FenerbahceGetty

ガラタサライ・イスタンブールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？SPOXのライブティッカーでチェック。

SPOXでは選りすぐりのチャンピオンズリーグ試合をライブティッカーで配信、最新情報を常時確認できます。

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報は以下。試合を生中継するテレビ・ライブストリームは？クラブ概要

創設1905年10月1日
優勝回数25
カップ19回19
チャンピオンズリーグ優勝0
最多出場選手ビュレント・コルクマズ
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