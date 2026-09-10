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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport

翻訳者：

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報を一目でチェック。ガラタの試合をテレビとライブストリームで放送／配信するのはどこ？

ガラタサライ
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ガラタサライ・イスタンブールが試合をする際、その関心はもはやトルコ国内だけにとどまらず、ドイツでも多くのファンが熱狂している。SPOXが、スュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、そしてテュルキエ・クパスでの試合中継に関するあらゆる情報をお届けする。

トルコの最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つことだけを目指しているわけではない。ほかの大会でもチームはタイトル獲得を狙っている。ただし、全試合をライブで追いかけるには、ファンは異なる配信事業者の複数のサブスクリプションを必要とする。ガラタサライの中継をどの放送局が担当するのかは、こちらでチェックしてほしい。

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報一覧：ガラの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？

ガラタサライ・イスタンブールをスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、テュルキエ・クパスでテレビとライブ配信で見る

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料の地上波テレビでは放送されていない。DAZNSkyのような大手事業者は、トルコリーグの放映権を保有していない。代わって、その権利はbeIN Sportsが独占している。

ただし、Digiturk Euroを通じて、beIN Sportsの中継が配信されているため、ドイツ国内でも試合をライブ視聴できる。試合を視聴するには、ファンはスポーツパッケージ込みのDigiturk Euroのサブスクリプションが必要で、料金は年間119ユーロとなっている。

ガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、2025-26シーズンのドイツでは主にDAZNで視聴できる。同ストリーミングサービスは「チャンピオンズリーグの本拠地」とされており、全試合の約90パーセントをライブ配信。個別試合でも人気の同時中継でも視聴可能だ。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の舞台でのガラの戦いをライブで追うための最も重要な窓口がDAZNとなる。

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ただし、もう1つの配信事業者もある。チャンピオンズリーグの注目カードは毎週火曜日、Amazon Prime Videoで独占配信される。

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2027-28シーズンから2030-31シーズン終了までは、チャンピオンズリーグの中継権の大半をParamount+が持ち、DAZNは権利配分で獲得できなかった。

ドイツでは現在、テュルキエ・クパスの試合の無料テレビ放送やライブ配信はなく、したがってガラタサライの試合も無料で受信できるテレビではライブ視聴できない

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Galatasaray FenerbahceGetty

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報一覧：ガラの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？ SPOXのライブテキスト速報

SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部対象試合でライブテキスト速報を提供しており、常に最新情報をチェックできる。こちらから。

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報一覧：ガラの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？ クラブプロフィール

創設1905年10月1日
リーグ優勝回数25
カップ優勝回数19
チャンピオンズリーグ優勝回数0
最多出場選手ビュレント・コルクマズ
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