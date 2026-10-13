トルコの最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、ほかの大会でもタイトルを狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、異なる配信事業者の複数のサービスに加入する必要がある。ガラタサライの試合をどこで視聴できるのか、ここで紹介する。

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ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、テュルキエ・クパスの試合をテレビやライブ配信で見る方法

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送のテレビで中継されていない。DAZNやSkyといった大手事業者は、トルコリーグの放映権を持っていない。放映権を独占しているのはbeIN Sports。

それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が提供されているため、ドイツでも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間119ユーロのスポーツパッケージを含むDigiturk Euroの契約が必要だ。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。この配信サービスは「チャンピオンズリーグの本拠地」とされ、全試合の約90％を個別の試合中継と人気の複数試合同時中継でライブ配信する。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の舞台でのガラタサライの試合をライブで追うには、DAZN が最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの中継の大部分をParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、テュルキエ・クパスの試合は無料テレビ放送でもライブ配信でも中継されていない。そのため、ガラタサライの試合も無料テレビ放送ではライブ視聴できない

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