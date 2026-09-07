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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport

翻訳者：

ガラタサライ・イスタンブールの放送情報を一挙紹介：ガラタサライの試合をテレビとライブストリーミングで生中継するのはどこ？

ガラタサライ
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ガラタサライ・イスタンブールが試合をするとき、その関心はもはやトルコ国内だけにとどまらず、ドイツでも多くのファンが熱視線を送っている。SPOXが、スュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、テュルキエ・クパスでの試合中継に関する情報をすべてお届けする。

トルコの最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つことだけを目指しているわけではない。ほかの大会でもチームはタイトル獲得を狙っている。ただし、すべての試合をライブで追うには、ファンは異なる配信元の複数の契約が必要になる。ガラタサライの試合をどの放送局が中継するのかは、こちらでチェックしてほしい。

ガラタサライ・イスタンブール、放送情報を一目でチェック：ガラの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？

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ガラタサライ・イスタンブールをスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、テュルキエ・クパスでテレビ・ライブ配信視聴

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビでは放送されていない。DAZNSkyのような大手配信事業者は、トルコリーグの権利を保有していない。代わって、その権利はbeIN Sportsが独占保有している。

ただし、Digiturk Euroを通じて、同国内でも試合をライブ視聴することができる。というのも、そこでbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。試合を視聴するには、ファンはスポーツパッケージ込みのDigiturk-Euro契約が必要で、料金は年間119ユーロとなっている。

ガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、2025-26シーズンのドイツでは主にDAZNで視聴できる。同ストリーミングサービスは「チャンピオンズリーグの本拠地」とされており、全試合のおよそ90パーセントをライブ中継。個別試合でも、人気の同時進行中継でも視聴可能だ。トルコ王者のファンにとって、ヨーロッパ最高峰の舞台でのガラの戦いをライブで追ううえで、DAZNは最も重要な窓口となる。

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ただし、もう1つの配信元もある。チャンピオンズリーグの注目カードは、毎週火曜日にAmazon Prime Videoで独占配信される。

Amazon Prime Videoに登録CLの注目カードは毎週火曜日にPrime Videoで独占配信！

2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの放映は主にParamount+が担い、DAZNは権利獲得で空振りに終わった。

ドイツでは現在、テュルキエ・クパスの試合の無料テレビ放送やライブ配信はなく、したがってガラタサライの試合も無料で視聴できるテレビではライブ放送されない

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ガラタサライ・イスタンブール、放送情報を一目でチェック：ガラの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？ SPOXのライブテキスト速報

SPOXのホームページでは、チャンピオンズリーグの一部試合についてライブテキスト速報を提供しており、常に最新情報を追うことができる。こちらから。

ガラタサライ・イスタンブール、放送情報を一目でチェック：ガラの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？ クラブ概要

創設1905年10月1日
リーグ優勝回数25
カップ優勝回数19
チャンピオンズリーグ優勝回数0
最多出場選手ビュレント・コルクマズ
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