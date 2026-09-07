トルコの最多優勝クラブは、スュペル・リグで再び頂点に立つことだけを目指しているわけではない。ほかの大会でもチームはタイトル獲得を狙っている。ただし、すべての試合をライブで追うには、ファンは異なる配信元の複数の契約が必要になる。ガラタサライの試合をどの放送局が中継するのかは、こちらでチェックしてほしい。

ガラタサライ・イスタンブール、放送情報を一目でチェック：ガラの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？

ガラタサライ・イスタンブールをスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、テュルキエ・クパスでテレビ・ライブ配信視聴

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料で視聴できるテレビでは放送されていない。DAZNやSkyのような大手配信事業者は、トルコリーグの権利を保有していない。代わって、その権利はbeIN Sportsが独占保有している。

ただし、Digiturk Euroを通じて、同国内でも試合をライブ視聴することができる。というのも、そこでbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。試合を視聴するには、ファンはスポーツパッケージ込みのDigiturk-Euro契約が必要で、料金は年間119ユーロとなっている。

ガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、2025-26シーズンのドイツでは主にDAZNで視聴できる。同ストリーミングサービスは「チャンピオンズリーグの本拠地」とされており、全試合のおよそ90パーセントをライブ中継。個別試合でも、人気の同時進行中継でも視聴可能だ。トルコ王者のファンにとって、ヨーロッパ最高峰の舞台でのガラの戦いをライブで追ううえで、DAZNは最も重要な窓口となる。

ただし、もう1つの配信元もある。チャンピオンズリーグの注目カードは、毎週火曜日にAmazon Prime Videoで独占配信される。

2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの放映は主にParamount+が担い、DAZNは権利獲得で空振りに終わった。

ドイツでは現在、テュルキエ・クパスの試合の無料テレビ放送やライブ配信はなく、したがってガラタサライの試合も無料で視聴できるテレビではライブ放送されない

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