トルコ最多のリーグ優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、他の大会でもタイトル獲得を狙う。ただし、すべての試合をライブで見るには、異なる配信事業者との複数の契約が必要だ。ガラタサライの試合をどこで視聴できるのか、ここで紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの放送・配信情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で見るには？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で見るには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送されていない。DAZNやSkyといった大手事業者も、トルコリーグの放映権を保有していない。放映権を独占的に保有しているのはbeIN Sportsだ。

それでも、Digiturk EuroではbeIN Sportsの中継が提供されているため、ドイツ国内でも試合をライブで視聴できる。視聴には、年間 119ユーロ のスポーツパッケージ付きDigiturk Euroの契約が必要となる。

2025-26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグでの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。同配信サービスは「チャンピオンズリーグのホーム」とされ、全試合の約 90％ を、単独の試合中継と人気の複数試合同時中継の両方でライブ配信する。トルコ王者のファンにとって、欧州最高峰の大会でガラタサライの戦いをライブで追うための最も重要な視聴先となるのが DAZN だ。

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ただし、もう一つ視聴先がある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグ注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027-28シーズンから2030-31シーズンまでは、チャンピオンズリーグの中継・配信の大部分をParamount+が担う。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合を無料テレビ放送やライブ配信で見ることはできない。そのため、ガラタサライの試合も無料テレビ放送ではライブ視聴できない。

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