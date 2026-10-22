トルコ最多優勝を誇るガラタサライは、スュペル・リグで再び頂点に立つだけでなく、ほかの大会でもタイトルを狙う。ただ、全試合をライブで視聴するには、ファンは複数の配信事業者と契約する必要がある。ガラタサライの試合を中継する放送局・配信サービスを紹介する。

ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で視聴するには？

ガラタサライ・イスタンブールのスュペル・リグ、チャンピオンズリーグ、トルコカップの試合をテレビやライブ配信で視聴するには

トルコのスュペル・リグは、ドイツでは無料放送されていない。DAZNやSkyなどの大手事業者もトルコリーグの放映権を持っておらず、独占権はbeIN Sportsが保有している。

それでもドイツでは、Digiturk Euroを通じて試合をライブ視聴できる。同サービスではbeIN Sportsの中継が配信されているためだ。視聴には、年間 119ユーロ で利用できるスポーツパッケージ付きのDigiturk Euro契約が必要となる。

2025/26シーズンのガラタサライのUEFAチャンピオンズリーグの試合は、ドイツでは主に DAZN で視聴できる。「チャンピオンズリーグのホーム」とされる同配信サービスは、全試合の約 90％ をライブ配信。各試合の単独配信に加え、人気の複数試合同時中継も行う。トルコ王者のファンにとって、ガラタサライの欧州最高峰の舞台での戦いをライブで追うための最も重要な視聴先となる。

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ただし、もう一つの配信事業者もある。毎週火曜日のチャンピオンズリーグの注目試合は、Amazon Prime Videoが独占配信する。

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2027/28シーズンから2030/31シーズンまでのチャンピオンズリーグは、主にParamount+が中継する。一方、DAZNは放映権を獲得できなかった。

ドイツでは現在、トルコカップの試合は無料放送でもライブ配信でも中継されていない。このため、ガラタサライの試合も無料放送でライブ視聴することはできない

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ガラタサライ・イスタンブールの中継情報まとめ：試合をテレビやライブ配信で視聴するには？ SPOXのライブ速報

SPOXのウェブサイトでは、チャンピオンズリーグの一部の試合についてライブ速報を掲載している。試合の最新情報はこちらから確認できる。

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