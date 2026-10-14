ガラタサライのオカン・ブルク監督は、チャンピオンズリーグでバルセロナに1-4と大敗した試合後、バルセロナの選手たちの能力を称え、ピッチ上で非常に高い相互理解を示していると強調した。

ガラタサライの指揮官は、スペイン紙『ムンド・デポルティボ』が伝えたコメントで次のように語った。「我々は、互いのことを完全に把握し合っている選手たちと対戦した。彼らはまるで完成された機械のようだ。敗れてしまい、悲しい気持ちだ」





ブルクは、大差での敗戦にもかかわらず選手たちのパフォーマンスを誇りに思うと述べ、彼らはトルコサッカーを立派に代表し、試合の一部の時間帯では強豪と渡り合える力を証明したと指摘した。

さらにこう続けた。「我々はピッチ上でも、サポーターが作り出した雰囲気においても、チャンピオンズリーグでプレーするに値するチームだと証明した」

敗因について、ガラタサライの監督は、チームがバルセロナのプレスへの対応で急ぎすぎ、ボールを保持して試合の流れをより的確に見極めるのではなく、過度にロングボールに頼ってしまったと説明した。

そして語った。「前半は、ある時点まで我々がやりたいことを実行できていた。しかし前半終了間際にペナルティーエリアまで後退してしまい、それは私が望んでいたことではなかった」

ガラタサライは28分、アレクセイ・バトラコフのゴールで先制したが、43分にジョアン・カンセロがバルセロナに同点ゴールをもたらし、前半は1-1で終了した。

後半はバルセロナが優位を確立し、50分と53分にフェルミン・ロペスとアントニー・ゴードンが立て続けにゴールを決め、さらに65分にカリム・アデイェミが4点目を挙げた。カタルーニャのクラブは4-1で試合を制し、大会での好スタートを継続した。