トルコの強豪フェネルバフチェは火曜日、イスマイル・カルタル監督が辞任を申し出たと発表した。決断は、イスタンブールで行われた宿敵ガラタサライとの熱戦に1-2で敗れた翌日のことだった。

クラブ首脳陣は火曜日、公式サイトで声明を発表した。「イスマイル・カルタルは職を辞する決意を経営陣に伝えた。協議の結果、双方の理解と敬意のもと、この決定を検討し、承認した」

65歳のカルタルは6月、4度目となるフェネルバフチェの監督に就任した。経験豊富な指揮官は9月初め、チャンピオンズリーグでASローマと引き分けた後にも辞任を申し出ていた。しかし、その際はアジズ・ユルドゥルム会長に受け入れられなかった。それから約2カ月が経ち、カルタルは退任することになった。

カルタルがフェネルバフチェを率いたのは、リーグ戦9試合、チャンピオンズリーグ9試合の計18試合。成績は9勝5分け4敗だった。フェネルバフチェはスュペル・リグで5位につけ、首位ガラタサライとは勝ち点6差となっている。

フェネルバフチェは月曜日にガラタサライに1-2で敗れ、それ以前には同じイスタンブールのライバル、ベシクタシュにも敗れていた。チャンピオンズリーグではアストン・ヴィラに0-6で大敗し、スラヴィア・プラハ戦では2-0のリードを守り切れず、2-2で引き分けた。

複数のトルコメディアによると、当面はディルク・カイト・アシスタントコーチが指揮を引き継ぐ。オランダ人のカイトは、選手として数シーズンを過ごした同クラブに昨夏復帰していた。

カイトは2012年から2015年にかけてフェネルバフチェで130試合に出場し、37ゴールを記録。その間にトルコリーグ優勝、国内カップ戦優勝、スーパーカップ優勝を経験した。