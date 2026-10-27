フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が辞任を申し出た。トルコの強豪クラブが火曜日に発表した。指揮官の決断は、常に緊迫した雰囲気に包まれるイスタンブール・ダービーで、宿敵ガラタサライに1-2で敗れた翌日のことだった。

クラブ首脳陣は火曜日、公式サイトで声明を発表した。「イスマイル・カルタルは職を辞する決断を経営陣に伝えました。協議の結果、双方の理解と敬意のもとでその決断を検討し、承認しました」

65歳のカルタルは6月、フェネルバフチェの監督に4度目の就任を果たした。経験豊富な指揮官は9月初め、チャンピオンズリーグでのローマ戦が引き分けに終わった後にも辞任を申し出ていた。しかし、その時はアジズ・ユルドゥルム会長に受け入れられなかった。それから2カ月近くが経ち、カルタルは退任することになった。

カルタルはフェネルバフチェを計18試合で指揮した。内訳はリーグ戦とチャンピオンズリーグがそれぞれ9試合で、戦績は9勝5分け4敗。チームはスュペル・リグで、首位ガラタサライと勝ち点6差の5位につけている。

フェネルバフチェは月曜日にガラタサライに1-2で敗れ、それ以前にもイスタンブールのもう一つのライバル、ベシクタシュに敗れていた。チャンピオンズリーグではアストン・ヴィラに0-6で大敗し、スラヴィア・プラハ戦では2-0のリードを失って2-2で引き分けた。

複数のトルコメディアによると、当面はディルク・カイト・アシスタントコーチが指揮を引き継ぐ。オランダ人のカイトは昨夏、選手として数シーズンを過ごしたクラブに復帰した。デ・テレグラーフ紙は、カイトが次の代表戦期間まで暫定監督を務めると報じている。

カイトは2012年から2015年にかけてフェネルバフチェで130試合に出場し、37ゴールを記録した。その間にトルコリーグ優勝、国内カップ戦優勝、スーパーカップ制覇を経験している。