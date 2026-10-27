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imago-sport-1081691124.jpgSeskim Photo TR
Rian Rosendaal
翻訳者：

ガラタサライ対フェネルバフチェの直後に下された重大な決断を受け、カイトに大仕事が待ち受ける

フェネルバフチェ
ディルク・カイト

フェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督が辞任を申し出た。トルコの強豪クラブが火曜日に発表した。指揮官の決断は、常に緊迫した雰囲気に包まれるイスタンブール・ダービーで、宿敵ガラタサライに1-2で敗れた翌日のことだった。

クラブ首脳陣は火曜日、公式サイトで声明を発表した。「イスマイル・カルタルは職を辞する決断を経営陣に伝えました。協議の結果、双方の理解と敬意のもとでその決断を検討し、承認しました」

65歳のカルタルは6月、フェネルバフチェの監督に4度目の就任を果たした。経験豊富な指揮官は9月初め、チャンピオンズリーグでのローマ戦が引き分けに終わった後にも辞任を申し出ていた。しかし、その時はアジズ・ユルドゥルム会長に受け入れられなかった。それから2カ月近くが経ち、カルタルは退任することになった。

カルタルはフェネルバフチェを計18試合で指揮した。内訳はリーグ戦とチャンピオンズリーグがそれぞれ9試合で、戦績は9勝5分け4敗。チームはスュペル・リグで、首位ガラタサライと勝ち点6差の5位につけている。

フェネルバフチェは月曜日にガラタサライに1-2で敗れ、それ以前にもイスタンブールのもう一つのライバル、ベシクタシュに敗れていた。チャンピオンズリーグではアストン・ヴィラに0-6で大敗し、スラヴィア・プラハ戦では2-0のリードを失って2-2で引き分けた。

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複数のトルコメディアによると、当面はディルク・カイト・アシスタントコーチが指揮を引き継ぐ。オランダ人のカイトは昨夏、選手として数シーズンを過ごしたクラブに復帰した。デ・テレグラーフ紙は、カイトが次の代表戦期間まで暫定監督を務めると報じている。

カイトは2012年から2015年にかけてフェネルバフチェで130試合に出場し、37ゴールを記録した。その間にトルコリーグ優勝、国内カップ戦優勝、スーパーカップ制覇を経験している。

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